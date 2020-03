Ziekenhuizen grijpen in: minimaal 30 procent minder planbare zorg

Alle ziekenhuizen in Noord-Nederland bouwen de geplande zorg per direct met minimaal dertig procent af. Om welke zorg het gaat, is aan de ziekenhuizen zelf.

Dit is de uitkomst van bestuurlijk overleg tussen alle ziekenhuizen in de zogenaamde Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

Hiermee spelen de ziekenhuizen in op een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, bedden en personeel in de ziekenhuizen.

'Wij realiseren ons dat dit een verregaande maatregel is, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat deze maatregel op dit moment noodzakelijk is om de continuïteit van de acute zorg in de regio in de komende weken te waarborgen', schrijven de ziekenhuizen in een verklaring.

Code rood in Brabant

In ziekenhuizen in Brabant geldt 'code rood'. Alle verloven worden daar ingetokken en niet-acute zorg wordt uitgesteld.

