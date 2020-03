GGD stopt met tests voor de massa: 'We zitten in een nieuwe fase'

De aanpak van het coronavirus door de GGD in Groningen is in de volgende fase beland. Tot nu toe werd het virus bestreden, maar nu wordt er minder getest en gaat de aandacht van gezondheidsdiensten vooral uit naar kwetsbare groepen en zorgmedewerkers.

Het aanbreken van de volgende fase wordt mede veroorzaakt door het tekort aan hulpmiddelen die nodig zijn voor de diverse apparaten in het laboratorium in Certe waar coronatests worden gedaan. De GGD is afhankelijk van Certe, dat alle tests uitvoert.

'We zijn gestopt met diagnostiek en brononderzoek', zegt GGD-arts Machiel Vonk. 'Tot nu toe deden we onderzoek bij een verdenking die voldeed aan de casusdefinitie. Maar het wordt nu zoveel dat we de infectiebron niet meer kunnen traceren. Dus het heeft geen zin meer.'

De volgende fase is de zogenoemde 'mitigatie-fase. Dat houdt in dat kwetsbare mensen en zorgmedewerkers voorrang krijgen in het testen op corona. Die aanpak gold eerder deze week al voor Brabant, maar nu ook voor Groningen.'

Griepklachten

Mensen met griepklachten hoeven nu niet meer de huisarts te bellen. 'Tenzij je ernstige klachten hebt natuurlijk', zegt Vonk. 'Ben je bijvoorbeeld benauwd of heb je hele hoge koorts dan bel je gewoon.' Voor ieder ander met griepverschijnselen geldt: uitzieken.

Het verminderd afnemen van coronatests heeft ook tot gevolg dat de GGD een minder goed beeld krijgt van de eigenschappen en de verspreiding van het coronavirus. 'Dat is ontzettend vervelend', zegt Vonk. 'Zelf als we twijfelen kiezen we er soms voor om niet te testen. We moeten ontzettend zuinig zijn.'

We weten gewoon nog niet hoe het verder gaat Machiel Vonk - GGD-arts

De GGD is continu in landelijk overleg over de situatie, 'maar we weten gewoon nog niet hoe het verder gaat', zegt Vonk. De GGD-arts is niet verrast door het aanbreken van de nieuwe fase en het tekort aan sommige hulpmiddelen in de laboratoria van Certe. 'We zagen dit al aankomen.'

Vrijdagmiddag zei de medisch directeur van Certe al dat het geleverde onderzoek een 'mega-prestatie' is. 'Ik denk dat het al het al heel mooi is zoals we het nu hebben geregeld. We hebben te maken met een nieuw virus en weten er binnen vier maanden tijd al heel veel vanaf. We hebben tests ontwikkeld en die wereldwijd aangeboden. En we kunnen nog steeds de test uitvoeren die we belangrijk vinden. Dat is een megaprestatie.'

