'Gewoon' shoppen in Corona-tijden: 'Je kan toch moeilijk maanden thuiszitten?'

De sportvelden liggen er verlaten bij, musea zijn dicht en ook beurzen zijn afgelast. Wat moet je in vredesnaam doen op deze zonnige zaterdagmiddag? Het antwoord ligt in de Herestraat in Stad.

Er wordt gewinkeld, maar bij meerdere mensen wel met een dubbel gevoel. 'Je merkt toch wel dat het iets rustiger is dan normaal', zegt onder andere Carla die met haar man en dochter door de winkelstraat struint.

'Binnenstad op slot'



Vriendinnen Mieke en Jacqueline lopen zaterdagochtend door de Herestraat, komen toevallig hun buren tegen en lopen lachend verder. 'Wat toevallig hè? Zij zijn er dus ook op uit gegaan.'

De vriendinnen hebben er niet lang over na hoeven denken. Jacqueline: 'Je kan toch moeilijk maanden thuiszitten? Je weet niet wat je overkomt, wat je krijgt of wat er gaat gebeuren. Dus wij dachten: toch even de stad in. Het is fijn om onder de mensen te zijn.'

Voor Jeroen en zijn zoon geldt hetzelfde. Het zonnetje schijnt, er moeten inkopen gedaan worden, maar de vader vraagt zich af hoe lang er überhaupt nog in Stad geshopt kan worden. Jeroen: 'Wij hebben er heel kort over nagedacht en misschien is het wel één van de laatste weekenden voor alles twee weken op slot gaat. Die gedachte leeft wel zeker.'

Laat me niet gek maken



Ook Carla, Gerrit en dochter Anna zijn te vinden in de Herestraat, maar vullen deze zaterdag iets anders in dan alle andere 'gewone' zaterdagen die zij in Stad vertoeven.

Gerrit: 'Wij gaan vandaag niet lunchen in de stad en vanavond ook maar niet uit eten. Dus wij gaan straks even op boodschap, maar niet hamsteren...' Carla vult aan: 'En als het zo blijft, gaan we lekker in de tuin zitten.'

Niet knuffelen



Ook Mieke en Jacqueline slaan het lunchen in de stad vandaag over, omdat dat toch niet helemaal goed voelt. En er is meer dat Mieke mijdt.

'Ik ben normaal echt van de knuffel en veel aanraken, dat probeer ik wel minder te doen. Maar dat is moeilijk hoor! Ik ben dat echt gewend, mensen beetpakken. Alleen mijn man geef ik nog een knuffeltje even voor hij gaat slapen, haha.'

