Zijn corona en de griep met elkaar te vergelijken?

Ziektebeeld

Allereerst de ziekteverschijnselen. Machiel Vonk, GGD-arts infectieziekten, legde in de coronaspecial van RTV Noord al uit dat het coronavirus (Covid-19) qua ziektebeeld lijkt op de gewone griep (Influenza). Harald Wychel, woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beaamt dat. 'Zoals het coronavirus zich aan mensen presenteert, lijkt het erg op een griep. Mensen kunnen bij beide ziektes last hebben van onder meer luchtwegklachten, hoesten, koorts en kortademigheid.'

Maar in het slechtste geval kunnen mensen met Covid-19 volgens Wychgel wel zieker worden, bijvoorbeeld door een zware longontsteking. Ook benoemt hij dat de bron van Covid-19 anders is dan bij de griep.

Griepepidemie aanstaande?

Naast het coronavirus speelt ook de gewone griep nog steeds een rol van betekenis. Afgelopen week maakte

? Naast het coronavirus speelt ook de gewone griep nog steeds een rol van betekenis. Afgelopen week maakte het RIVM bekend dat de cijfers weer richting een griepepidemie gaan. Of dat echt zo is blijkt halverwege komende week. Een griepepidemie legt ook elke winter extra druk op de ziekenhuizen.

Hoewel de ziekteverschijnselen op elkaar lijken, zegt Alex Friedrich, microbioloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in een lezing over de stand van zaken over de coronacrisis dat griep en corona niet met elkaar te vergelijken zijn. Dat heeft onder meer te maken met besmettelijkheid.

Besmettelijkheid

Meerdere bronnen, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), melden dat het coronavirus besmettelijker is dan het griepvirus. Bij de griep besmet één ziek persoon gemiddeld 1,3 andere mensen. Voor het coronavirus ligt dit cijfer hoger.

Friedrich legt uit dat het besmettingscijfer van Corona over het algemeen rond de 2,5 besmettingen per patiënt ligt. In ziekenhuizen ligt het nog hoger. 'Vooral in Italië hebben we gezien dat in een ziekenhuis twintig tot wel 36 verpleegkundigen en artsen zijn besmet door één patiënt.'

'Als je vanuit Italië hoort dat verpleegkundigen en artsen beademd worden en op de eigen intensive care liggen, omdat ze constant zijn blootgesteld aan het virus, dan kunnen we niet blijven roepen: het is zoals een griep. In de bevolking zou Corona zich kunnen gedragen als een griep, maar voor zorginstellingen is het niet verantwoord om dat te zeggen.'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dat de schattingen van besmettelijkheid voor zowel Covid-19 als Influenza zeer context- en tijdafhankelijk, waardoor directe vergelijkingen ingewikkeld zijn.

In de video hieronder kun je de lezing van Friedrich, gegeven op 11 maart, terugkijken. Friedrich gaat onder andere in op wat Covid-19 is, en hoe zich het verhoudt tot griep. Tekst loopt door onder de video



Sterftecijfers

Als je kijkt naar het sterftecijfer, dan blijkt dat de meeste mensen corona overleven, net zoals dat voor de griep geldt. De officiële cijfers laten zien dat wereldwijd tussen de drie en vier procent van de mensen met een vastgestelde coronabesmetting overlijdt, al verschilt het cijfer per land.

Bij het sterftepercentage van corona plaatst Wychgel een kleine kanttekening. 'We moeten er rekening mee houden dat er sprake is van een onderrapportage.' Dat betekent dat het werkelijke aantal mensen dat besmet is hoger kan liggen.

'Het is heel goed mogelijk dat er misschien wel miljoenen mensen zijn met het virus, die alleen maar een loopneus hebben. Maar dat weten we niet.' In dat geval zou het werkelijke sterftecijfer dus lager kunnen liggen. 'Het huidige sterftecijfer kan daardoor best vertekend zijn. Maar de cijfers die we nu hebben, daar moeten we het nu wel mee doen.'

Bij griep is het sterftepercentage lager dan bij corona. Volgens de WHO ligt het sterftecijfer voor de seizoensgriep wereldwijd onder de één procent. In dit cijfer gaat het om het aantal sterfgevallen ten opzichte van het aantal besmettingen. De toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg zijn hierbij van invloed.

'Iedereen wel een keer besmet'

Volgens Machiel Vonk zal door de komende jaren heen het coronavirus gaan circuleren. 'Per seizoen zal het weer terugkomen. Uiteindelijk krijgen we er allemaal een keer mee te maken, worden we allemaal wel een keer besmet. Sommigen worden er ziek van, een heleboel mensen ook niet.'

Dat zestig tot zeventig procent van de mensen in één jaar besmet zou raken noemt Vonk een wilde gok. 'Niet meer dan dat, want dat weten we niet.'

Ernst corona moeilijk in te schatten

Volgens Vonk is pas op een later tijdstip mogelijk om vast te stellen hoe ernstig het werkelijk is.

'Pas op termijn kunnen we bloedonderzoek doen, waarbij we antistoffen kunnen vaststellen. Pas dan is het mogelijk om te onderzoeken hoeveel mensen besmet zijn geweest. En dan kun je terugrekenen hoeveel procent van de mensen ziek zijn geworden en zijn overleden.'

Kijk hier de speciale Q&A-aflevering van RTV Noord terug over de coronacrisis.



Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus