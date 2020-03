In beeld: impact van de coronadreiging in Stad en Ommeland

De maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben gevolgen voor ons dagelijkse leven. In deze fotoserie laten we de impact zien in Stad en Ommeland.

Met goed weer op zaterdag zou het dakterras van het Forum Groningen normaal gesproken volgepakt staan met mensen. Maar net als veel andere locaties heeft het Forum de deuren gesloten.

Het Groninger Museum en sportcentrum Kardinge hebben de deuren ook gesloten tot eind deze maand. De parkeerplaats bij Kardinge is normaal gesproken volgepakt, maar nu kun je er een kanon afschieten.

Zowel in de stad als in de provincie zijn evenementen afgelast. Zo zou Tolbert dit weekend in het teken staan van paardensport, maar ook bij Indoor Tolbert blijft de parkeerplaats vrijwel leeg.

Een paar kilometer verderop zou in Sportcentrum Leek de Classic Motor- en Bromfietsbeurs zijn, maar ook daar is een streep door gezet.

Veel sportwedstrijden zijn op advies van het RIVM en NOC*NCF afgelast. De fietsenrekken bij hockeyclub GHHC in Haren die doorgaans vol staan in de weekenden, blijven de komende tijd leeg. Net zo rustig is het bij de voetbalvelden bij Kardinge. Het hek is en blijft voorlopig dicht.

In Leek zijn geen voetballers te vinden. De vogels hebben vrij spel op het voetbalveld.

In de hele provincie vinden kinderen toch hun weg naar buiten. Bij dit veldje in Haren bijvoorbeeld.

En ook het skatepark bij Kardinge is een goed alternatief om toch buiten te komen.

Bij sportpark Corpus Den Hoorn in Groningen heeft een vader met z'n kinderen zelf maar een bal gepakt om te gaan voetballen. Alle wedstrijden zijn afgelast, dus er is plek genoeg.

In de winkelstraten en winkelcentra lopen nog gewoon mensen. Maar het is er wel minder druk dan op een gemiddelde zaterdagmiddag. In winkelcentrum De Hooge Meeren is dat nog het beste zichtbaar.

Maar ook op de zaterdagmarkt in Groningen is het minder druk dan anders. Toch klagen veel marktkooplui niet zolang de klandizie blijft komen.

