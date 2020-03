Sportcomplexen uitgestorven: 'Ik heb liever volle velden en een volle kantine'

Loed Nieveen van Be Quick sorteert nu maar reservetenues in een lege kantine (Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Normaal gesproken zou het zaterdag een drukte van belang zijn bij Be Quick 1887. Meer dan twintig thuiswedstrijden stonden er gepland op sportpark Esserberg, maar deze zaterdag is alles anders: er is helemaal niks.

Het sportpark is zo goed als uitgestorven. Op het hoofdveld zijn twee jongens een balletje aan het trappen. De kantine oogt leeg, maar de deur is wel open.

Ik schrik me een hoedje

Binnen staat een man shirts uit een tas te trekken. Hij waant zich alleen en wanneer ik hem aanspreek, schrikt hij. 'Ik dacht dat ik hier alleen was', lacht Loed Nieveen. 'Ik schrik me een hoedje.'

Beetje apart

Nieveen is wedstrijdsecretaris bij Be Quick. Op een dag als deze zou hij normaal gesproken met hele andere dingen bezig zijn. 'Het is even rustig nu', zegt hij. 'We hoefden gisteren ook al geen voorbereidingen te doen voor dit weekend. Het is best een beetje apart.'

Met zoveel teams en wedstrijden is het continu druk op de Esserberg. Normaal gesproken dan. 'Dat zijn hier heel veel mensen en nu ben ik alleen.'

Elk nadeel heeft z'n voordeel

Maar het alleen zijn heeft ook voordelen. Nieveen heeft nu tijd om alle reservetenues te sorteren en compleet te maken. 'Normaal gesproken kom ik daar niet aan toe en nu is het een mooi alternatief', vertelt hij. 'Zoals Cruijff ooit zei: elk nadeel heeft z'n voordeel.'

Prachtig weer

Toch heeft hij liever de hectiek van de gemiddelde zaterdag. 'Het is prachtig weer. Anders hadden we alle velden vol gehad, dus dit is wel jammer. Ik heb liever veel wedstrijden.'

Maar er is natuurlijk wel begrip voor de maatregelen vanuit Den Haag. 'Je zou als club gek zijn als je je daar niet aan zou houden', vertelt Nieveen. 'Iedereen weet nu gewoon waar hij aan toe is. Maar ik hoop wel dat het over twee of drie weken weer voorbij is, want dan wil iedereen toch echt wel weer graag het veld op.'

Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus