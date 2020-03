Wel of niet trainen? Clubs willen graag, maar hebben ook twijfels

Amateurvoetbalclubs twijfelen over of er wel of niet getraind moet worden de komende weken. De KNVB adviseert om dat niet te doen en de sportparken op slot te houden.

Helpman-trainer René Wollerich heeft zijn selectie na donderdag, toen de maatregelen van kracht werden, in eerste instantie vrijaf gegeven. 'Dit is ook de regel die de club heeft opgelegd. We nemen de eerste hectiek even volledig weg. Ik denk nu na over hoe het verder moet. Wellicht trainen in kleinere groepjes', zegt Wollerich.

Hij gaat na het weekend overleggen met het bestuur van de tweedeklasser.

Alles afgelast

Naast trainer van Helpman is Wollerich eigenaar van Voetbalschool Meerstad.

Misschien is het mogelijk om met een kleine groep 'gezonde' kinderen te trainen René Wollerich, eigenaar Voetbalschool Meerstad

'Ik heb voor dit weekend alles afgelast. Volgende week kijken we weer. Misschien is het mogelijk om met een kleine groep 'gezonde' kinderen te trainen. Daarnaast zijn er leuke oefeningen te bedenken voor thuis. Deze zal ik delen met iedereen.'

Bij derdeklasser FVV uit Foxhol is de planning tot 1 april al deels klaar.

Alternatief

'Voor drie dinsdagen hebben we een alternatief mits we daar terecht kunnen. We gaan twee keer zaalvoetballen en één keer krijgen we een spinningles. Ik ben nog wel op zoek naar alternatieven voor de donderdag', laat trainer Henk de Koe weten.

In Usquert is het bestuur verdeeld over wel of niet trainen. 'Het is 'fifty fifty.'' zegt trainer Jan Blaauw van de zondagvijfdeklasser.

'Ik wil wel graag trainen en volgens mij kan dat ook wel met een spelersgroep van in totaal twaalf voetballers. Het is de kelderklasse hè, voor clubs op een hoger niveau zal het anders zijn.'

KNVB moet duidelijker zijn

Blaauw vind wel dat de KNVB duidelijker moet zijn. 'Ze adviseren nu om niet te trainen. Maar wat als de ene club dat wel doet en de ander niet? Je moet alles gelijktrekken', stelt hij.

Hoogezand-trainer Roland Beuvink vindt de situatie zorgelijk.

Stel dat je wel gaat trainen en een van je spelers draagt het virus. Dan heb je de poppen aan het dansen Hoogezand-trainer Ronald Beuving

'Stel dat je wel gaat trainen en een van je spelers draagt het virus. Dan heb je de poppen aan het dansen', is hij duidelijk. Hij voorziet problemen als de competitie eenmaal weer hervat wordt.

'Mijn collega Bernd van Bolhuis van WVV speelt met zijn ploeg op 5 april uit tegen koploper Sneek. Als je dan drie weken niet getraind hebt, wordt dat wel een probleem.'

Hele seizoen overspelen

Beuvink denkt ook alvast na over het verdere verloop van de compeititie.

'Misschien moet je het hele seizoen over laten spelen. Dus met dezelfde klasse-indeling als nu het geval is. De huidige stand is dan de eindstand, zonder promotie of degradatie. Of doorspelen in juni, maar dat kan alleen als er door het Europees Kampioenschap een streep gaat.'

Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus