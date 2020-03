Tientallen leerlingen van middelbare school Leek uit voorzorg in quarantaine

Het gaat om Nijeborg-leerlingen die les krijgen op de locatie Oldeborg.

De middelbare scholieren zijn onlangs met de school op skireis geweest in Oostenrijk. Ze verbleven in Aschau, een dorpje vlakbij Kitzbühel en Kirchberg. Vrijdagochtend kwamen ze weer aan in Leek.

In hetzelfde hotel

Bij de leerlingen zelf is géén verdenking van corona, maar tijdens hun skireis zaten ze in hetzelfde hotel als een Duitse lerares die deze week positief is getest op het virus. De GGD adviseert de leerlingen daarom om uit voorzorg twee weken thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

Door de kinderen in quarantaine te laten gaan, neemt de school het zekere voor het onzekere. Iemand gaat in quarantaine totdat de incubatietijd van het virus is verlopen. Als een leerling gedurende twee weken geen klachten krijgt, mag hij of zij daarna weer naar school.

'We vinden het heel jammer dat de skireis zo'n vervelende afloop krijgt en hopen van harte dat iedereen de komende periode gezond blijft', schrijven afdelingsdirecteuren Juul Boekholt en Martin Boersma.

Onderwijs op afstand

De school vraagt ouders om contact op te nemen als hun kind in de komende twee weken klachten krijgt die op corona kunnen wijzen. Dinsdag gaat de directie van de Nijeborg met docenten om tafel om te kijken hoe ze de komende twee weken zo goed mogelijk onderwijs op afstand kunnen geven.

Nijeborg blijft open

De Nijeborg blijft gewoon open. 'De school hoeft geen specifieke maatregelen te treffen', zo staat in de mail. 'We volgen ook hierbij nauwlettend de instructies van de GGD. De GGD heeft ons verzekerd dat de school niet gesloten hoeft te worden.'

