Druk op kabinet om scholen te sluiten neemt toe; zondag spoedoverleg

Ook de sectorraden en onderwijsbonden zijn zondag in de namiddag uitgenodigd voor overleg met beide onderwijsministers. 'Dit als gevolg van de afspraak dat als er ontwikkelingen zijn er meteen met elkaar overlegd wordt', laat de Vereniging van Voortgezet Onderwijs (VO-raad) op haar website weten.

'Wij willen morgen in het overleg met de bewindslieden van OCW bespreken of de lijn van het kabinet zoals die vrijdagavond is ingenomen nog houdbaar is' aldus de VO-raad. 'Het is in het belang van alle scholen, medewerkers en leerlingen/studenten dat er voor zondagavond volstrekte helderheid is.'

Druk neemt toe

De druk op het kabinet om scholen te sluiten neemt zienderogen toe. Inmiddels dringt ook nagenoeg de voltallige oppositie daarop aan. Bruins wil vooralsnog niet verder gaan dan de al afgekondigde maatregelen, maar gaat daarover zondagmiddag met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), organisaties van ziekenhuizen en het RIVM praten.

'Mogelijk kan dat de standpunten nader tot elkaar brengen.' Onderwijsminister Arie Slob gaat ondertussen opnieuw praten met vertegenwoordigers van de basis- en middelbare scholen.

'Alle scholen sluiten'

De FMS wil 'het zekere voor het onzekere nemen' en 'per direct' alle scholen sluiten.

'Wij vragen de politiek om het maximale te doen wat nodig is', zegt KNO-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem. 'Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus?

