Burgemeester steekt Groningers hart onder de riem met een brief

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft de inwoners van Groningen een brief geschreven om hen een hart onder de riem te steken in deze 'Coronatijd'.

Schuiling pleitte eerder voor nuchterheid. Hij stoorde zich aan mensen die in zijn ogen overtrokken reageren uit angst voor het corona-virus.

Medeleven

In zijn brief van zondag laat Schuiling weten dat hij meeleeft met mensen die ziek zijn of die 'kwetsbare naasten' niet kunnen bezoeken. Hij erkent dat de genomen maatregelen 'lastig en vervelend' zijn voor iedereen. 'Maar het is niet anders', zegt de burgemeester. 'Gezondheid is ons grootste goed.'

Stoppen met hamsteren

De belangrijkste adviezen van de burgemeester blijven: kalm blijven en de richtlijnen van het RIVM volgen. Ook roept hij op om te stoppen met hamsteren.

Voor de kinderen

Schuiling richt zich in zijn brief ook tot de kinderen. Hij vraagt hen om zich niet gek te laten maken door 'paniekerige berichtjes'. Die kloppen vaak helemaal niet, zegt Schuiling. 'Als er belangrijke informatie is, hoor je dat van de minister of natuurlijk van mij, de burgemeester. Je ouders of je meester of juf vertellen je erover.'

De volledige brief van Schuiling lees je hier.