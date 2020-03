Schoolbesturen: 'Dit is de gewenste duidelijkheid'

Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) om alle scholen te sluiten in verband met corona.

Gesprek kabinet

'Dit is de enige juiste beslissing die genomen kan en moet worden', zegt Jan de Boer stellig. De Boer is bestuurder van Stichting VCO Midden en Oost-Groningen, die twintig scholen in onze provincie telt.

'Het is heel erg triest dat dit moet gebeuren, maar de situatie op de scholen is onhoudbaar geworden. Er is veel onrust, er zijn veel vragen, veel ziekmeldingen en de uitvoering is simpelweg onmogelijk geworden.'

Marieke Andreae, bestuurder van Scholengroep OPRON (18 scholen in Midden Groningen, Stadskanaal en Veendam), herkent de onrust. 'Die is ontstaan door de oproep die de Federatie Medisch Specialisten heeft gedaan om scholen te sluiten. Dit is de gewenste duidelijkheid.'

'Je kon het zien aankomen'



Bejanne Hobert, bestuurder van stichting Primenius (24 scholen in Groningen en Drenthe): 'Je kon het aan zien komen. Ik kan niet beoordelen wat ik van de stap vind en of de sluiting bijdraagt in het beperken van het risico, daar acht ik mijzelf niet toe in staat. Wij moeten ons aansluiten bij de mening van mensen die gekwalificeerd zijn om dit te beoordelen. Draagt het volgens hen bij, dan moeten wij dit doen.'

Ondertussen heeft Hobert in grote lijnen al een plan klaar liggen om kinderen toch te onderwijzen. 'De groepen 1 en 2 krijgen geen aanvullende dingen, behalve dat wij tegen ouders zeggen: lees zo veel mogelijk voor en ga verder met taalontwikkeling.'

Digitale lessen

Zij vervolgt: 'Voor groep 8 geldt dat wij zo goed mogelijk lespakketten en lesstof willen aanbieden, zodat zij goed de eindtoets kunnen maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan digitaal les geven, maar ook dat spullen op school opgehaald kunnen worden.'

De Boer van VCO Midden en Oost-Groningen over de lesstof: 'Dat is voor nu niet de eerste vraag. Voor ons is het belangrijk dat kinderen een zo goed mogelijke veiligheid hebben. Wij hebben daar natuurlijk ideeën over, maar geef ons daarvoor nog een paar dagen de tijd.'

Thuisonderwijs

Ook Geert Bijleveld is blij met de duidelijkheid. Hij is bestuurder van Stichting Marenland die 21 scholen telt in onze provincie. 'De druk is zo groot en de onzekerheid zo hoog, dat dit veel onzekerheid wegneemt. Wij gaan nu kijken hoe wij aan thuisonderwijs gaan doen. Dat wordt morgen onderzocht. Dan moet gedacht worden aan digitaal lesgeven, maar ook aan het klaarzetten van lespakketten die opgehaald kunnen worden.

