Vooralsnog geen handhaving op te drukke horecagelegenheden

De gemeente Groningen gaat vooralsnog niet controleren op te grote druktes in horeca. 'Daadwerkelijk daarop toezien is een punt dat we zo lang mogelijk willen uitstellen', zegt een woordvoerder van de burgemeester.

In een ruimte mogen sinds donderdag niet meer dan honderd mensen tegelijkertijd zijn. Dat is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Groot contrast

NRC maakte zaterdagavond een reportage in de Poelestraat in Groningen. De conclusie van de krant was dat met name studenten zich in het weekend minder aantrekken van alle maatregelen en dat er toch te veel mensen in een café waren.

Dat contrast is groot met beelden van uitgestorven uitgaansgelegenheden in Eindhoven, ook een studentenstad. Maar dan wel een in een door corona veel zwaarder getroffen gebied.

Zaterdag rustiger dan donderdag en vrijdag

Toch was het in de Groningse horeca ook aanzienlijk rustiger, zegt voorzitter Irene van der Velde van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

'Het was zaterdagnacht al een stuk rustiger dan donderdag en vrijdag', zegt zij. 'In de Kromme Elleboog, op de Grote Markt en in de Poelestraat waren ook minder mensen op straat en in de restaurants en de hotels is het ook rustiger.'

Eigen verantwoordelijkheid

KHN en de gemeente wijzen zowel horecaondernemers als het publiek

op hun eigen verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die volgens de gemeente grotendeels al wordt genomen.

'Mijns inziens nemen de ondernemers die verantwoordelijkheid wel', zegt ook Van der Velde. 'Iedereen ziet de ernst van dit probleem. Een serieus groot probleem.'

Klappen

Van der Velde vreest wel dat de horeca de komende tijd nog meer klappen krijgt. 'Ik vrees een forse omzetdaling, nog meer dan nu al het geval is.'

'De vaste kosten lopen door en dit gaat nog wel even duren. Maar we snappen allemaal de ernst en we houden niet voor niets het RIVM-advies aan.'

