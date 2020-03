Groninger ic-verpleegkundige in Noorwegen: 'Het is hier ernstig'

'Noorwegen is, net als Italië, hard getroffen door het coronavirus. In twee weken tijd zijn veel mensen ziek geworden', vertelt Groninger Rob Buist (42).

Hij werkt als verpleegkundige in Noorwegen en vindt dat Nederland meer maatregelen moet nemen. 'In Noorwegen hebben ze dat ook gedaan. Het is belangrijk om dat bij jullie ook te doen.'

Geëmigreerd

Buist is met zijn familie in 2015 geëmigreerd van Zuidhorn naar Noorwegen. Vanwege het land, de bergen, het vele water en een nieuwe uitdaging. Hij woont in Malmefjorden, in de provincie Møre og Romsdal in het westen van Noorwegen.

De Groninger werkt als verpleegkundige op de intensive care van het ziekenhuis in Molde. 'De laatste informatie is dat er 1077 patiënten in Noorwegen zijn. 28 van hen liggen in het ziekenhuis, drie zijn overleden. Voor een dunbevolkt land als Noorwegen zijn dat hoge cijfers', vertelt Buist. Volgens hem veranderen de getallen snel en zijn er in twee weken tijd veel mensen ziek geworden in het land.

Er zijn nog geen patiënten met Corona opgenomen in het ziekenhuis waar hij werkt en ook is er nog niemand in zijn gemeente ziek. De afdeling waar Buist werkt, heeft zich al wel uitgebreid voorbereid.

Trainingen

'We zijn opgeschaald. Iedereen in het ziekenhuis heeft extra trainingen gekregen in de omgang met Corona. Zo zijn we bijvoorbeeld getraind op het aan- en uitdoen van beschermende kleding. Dat vraagt oefening om dat op een juiste manier te doen', vertelt Buist. 'Handschoenen en mondkapjes moeten in een bepaalde volgorde worden aangebracht.'

Verder is in het ziekenhuis een calamiteitenrooster en hebben ze rolverdelingen duidelijk afgesproken.

Op slot

Noorwegen heeft inmiddels verregaande maatregelen genomen. 'Het land zit op slot en het openbare leven ligt stil. Vliegvelden en havens gaan maandag grotendeels dicht voor buitenlanders. Niemand mag het land in. Alleen de eigen inwoners zijn nog welkom. Ook evenementen gaan niet door', vertelt Buist.

De universiteiten, kinderdagopvangen, middelbare en basisscholen zijn in Noorwegen gesloten. Rob heeft drie kinderen van 1, 10 en 12 jaar. 'Mijn kinderen hebben een laptop van school mee gekregen en ze ontvangen via internet een weekplan. Per dag hebben ze taken die ze moeten doen. Online is er een docent beschikbaar', legt Buist uit.

De 10-jarige dochter Carlijn van Rob Buist.



Dat Nederland nog niet heeft besloten om de basisscholen te sluiten, vindt Buist onverstandig. 'Die keuze is om praktische redenen gemaakt en de problemen die daardoor ontstaan, zijn oplosbaar. Naar mijn mening is men nog niet wakker genoeg. Bovendien is het nog niet duidelijk aangetoond dat scholen weinig gevaar lopen', zegt Buist.

Regering bedenkt oplossingen

In Noorwegen hebben ze ook erkend dat het thuiszitten van de kinderen problemen met zich meebrengt voor mensen die bijvoorbeeld nodig zijn in de zorg. Maar ze willen de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegengaan.

'Hier wordt een beroep op jezelf gedaan om met creatieve oplossingen te komen. Daarnaast werkt de regering nog aan passende oplossingen. Welke dat zijn, weten we nog niet', vertelt Buist. Zijn vrouw past momenteel op de kinderen. Ze werkte in een tandartspraktijk, maar heeft tijdelijk ontslag gekregen. 'Dat komt door de huidige situatie. Tandartsen worden niet meer bezocht. We hopen op een uitkering voor haar.'

Buist hoopt dat Den Haag zondag besluit om ook de scholen dicht te doen. 'Dat is beter voor Nederland en de wereld. Als je niet weet of scholen een infectiebron zijn, dan kun je ze beter uit voorzorg sluiten.'

'Niet laconiek over doen'

De Groninger verpleegkundige vindt dat niet meer laconiek over de ziekte gedaan moet worden. 'Het is een serieus gevaar. Ik kan mij voorstellen dat als je in Groningen woont en iedereen over straat ziet lopen, dat je dan ook gewoon naar buiten wil. Doe dat niet', stelt Buist.

In Noorwegen worden zelfs de kleinste bijeenkomsten afgeraden. 'Nederlanders moeten elkaar zo min mogelijk opzoeken en opvolgen wat er gezegd wordt. Dat gebeurt hier in Noorwegen ook.'

In Noorwegen is ook een lijst gemaakt met mensen waar de regering extra aandacht aan besteedt. 'Mensen die in de ict werken zijn hier heel belangrijk. Maar de mensen die in de frontlinie staan om dit virus te bestrijden, zijn het belangrijkst. Zoals de artsen, maar ook politie, brandweer en het leger.'

Niet reizen

De familie Buist zit geregeld voor de televisie en op internet om het laatste nieuws te volgen. 'Vandaag is bijvoorbeeld veel in het nieuws dat Noren niet moeten reizen. Velen hebben hier een vakantiehuisje in de bergen. Omdat iedereen moet thuiswerken, trekken ze daarheen. Al die kleine bergplaatsjes zitten nu vol en daar is de hulp beperkt. Dus dat wordt verboden om te doen', vertelt Buist. Hij moet er niet aan denken dat in dat soort plaatsjes het virus uitbreekt.

Via onder andere Twitter verbiedt de Noorse overheid mensen om naar hun vakantiewoningen te gaan. Het is illegaal om in een recreatiegebied te zijn.

Angst voor ziek worden

Tijd om zich hier druk over te maken heeft de Groninger niet. Het is alle hens aan dek. 'Ik ben intensivecareverpleegkundige. Ik sta vooraan in de rij om de behandelingen op te pakken. En de kans dat ik besmet raak, is best wel reëel. Natuurlijk wil ik niet ziek worden, vooral omdat ik thuis een gezin heb. Ik ben wel huiverig om ziek te worden.'

Maar volgens Buist moet je daar niet te lang bij stilstaan. Er komt volgens hem steeds meer informatie uit China en Italië over behandelingen. 'Laten we hopen dat het virus snel weer weg is.'

'Wees bewust van wat er gaande is. Neem de adviezen vanuit de overheid ter harte. Zoek geen contact met anderen en stop ook met bijeenkomsten met groepjes van tien', besluit Buist.

Lees ook:

- Alles over het Coronavirus