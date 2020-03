Groningse studenten zien wintersport niet doorgaan: 'Het was ook wel een raar plan'

Zaterdagmiddag vertrok een bus vol studenten vanuit Groningen naar het dorp Risoul in de Franse Alpen. Bijna veertig wintersportliefhebbers keken uit naar hun week op de Franse piste. Maar skiën, dat is er niet van gekomen.

'Bij de Luxemburgse grens kreeg iemand opeens een telefoontje dat bussen werden tegenhouden', vertelt Noor Bijvang.

Zij is één van de studenten van GLV Idun, een studievereniging voor studenten van Biologie en Life Science & Technology aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Toch wintersport

Het klinkt vreemd. Landen gaan op slot, bepaalde reizen worden afgeraden, maar toch in de bus stappen naar een skigebied in Frankrijk. Risoul, de plaats van bestemming, ligt enkele tientallen kilometers van de Italiaanse grens. In die regio geldt het reisadvies: alleen reizen als het noodzakelijk is.

Noor legt uit waarom zij en haar medestudenten tóch in de bus zijn gestapt.

'Wij zouden eerst in Italië gaan skiën, maar dat ging dus niet meer door. Op dat moment hadden wij de hoop op de wintersport al een beetje verloren, totdat de reisorganisatie opeens zei dat wij wel konden skiën in Risoul. Dus wij waren blij en op dat moment kregen wij, als we zouden annuleren, nog maar tien procent van ons geld terug. En de reisorganisatie zag geen problemen. Dus dan ga je toch.'

In de bus



En dus vetrekt zaterdagmiddag om 13:00 uur de bus vanuit Groningen. Die pikt in Enschede nog wat studenten op en rijdt door naar Frankrijk. Noor: 'Onderweg hoorden wij al geluiden dat bijvoorbeeld cafés in Frankrijk dicht gingen en ook skigebieden in de buurt van het onze werden gesloten. Toen dachten we allemaal al: dit zal wel niet meer doorgaan.'

Eenmaal bij een groot tankstation in Luxemburg komt het langverwachte telefoontje: doorrijden zit er niet meer in, de skivakantie gaat niet door. 'We baalden, maar zagen het dus aankomen. Risoul ligt ook niet ver van de Italiaanse grens, dus met een beetje logisch nadenken kun je wel bedenken dat dit wel een raar plan was', zegt ze eerlijk.

Studenten blijven studenten



Ondanks de teleurstelling, werd de busreis één om nooit te vergeten. 'Bij dat tankstation zat ook een winkeltje waar ze drank verkochten. Nou, zet studenten in een bus met drank en het wordt wel gezellig, haha. Er was door die teleurstelling ook een flink groepsgevoel.'

Stiekem is de studente ook wel blij dat de reis niet doorgegaan is. Noor: 'Het is echt jammer, maar anders hadden wij daar gezeten en waren de grenzen later dicht gegaan. Dan kun je beter thuis zijn.'

Noor en haar medestudenten weten op dit moment niet of de reisverzekering iets dekt. Dat wordt uitgezocht.

