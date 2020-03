Mini-F1 in Ulrum gaat wel door: 'De opkomst is niet groot'

Er is weinig te doen in de provincie merkt het team van Expeditie Grunnen op. De straten zijn leger dan normaal en veel activiteiten zijn afgeblazen in verband met het coronavirus. In Ulrum ziet het team echter activiteit op de kartbaan.

De Formule 1 is misschien afgelast, maar de training van toekomstige Max'en en Maxima's gaat gewoon door. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher loopt de pits binnen, waar druk gesleuteld wordt.

'Is dit jouw machine?', vraagt Bosscher aan Hielke van Dellen (8). 'Ja, maar ik ben over de kop gevlogen', vertelt Hielke. Gelukkig mankeert de jonge coureur verder niks. Vader Harke van Dellen is druk aan het sleutelen om de bolide van Hielke weer klaar voor de baan te maken. 'Hoe komt zo'n jong jonkje in zo'n sport terecht?', vraagt Bosscher aan de vader van Hielke. 'Ja, dat heeft ie van z'n vader. Ik heb zelf ook jaren gekart toen ik jonger was.'

De andere jonge coureurs laten trots hun wagens aan Bosscher zien: 'Willen jullie ook een paar rondjes racen voor de televisie?' Het jonge grut springt de karts in en scheurt weg. 'Zo kan ik toch nog een beetje genieten van de Formule 1', merkt Bosscher op.

Bosscher vraagt zich af waarom hier de activiteiten wel doorgaan en elders niet. Lise Visser van de kartbaan in Ulrum vertelt dat ze er voor hebben gekozen deze training gewoon door laten gaan, omdat de opkomst niet groot is. 'Over twee weken zouden we een groot feest hebben; dat wordt waarschijnlijk een ander verhaal.'

