Alle scholen, horeca en sportclubs drie weken dicht in strijd tegen coronavirus

De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 6 april. Dat heeft het kabinet zondagmiddag besloten. Maandagavond om 19:00 uur spreekt premier Rutte het land toe over de maatregelen.

Uitzondering voor vitale beroepen

De scholen en kinderdagverblijven blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Een lijst met beroepen wordt later nog gepubliceerd. Zo kunnen die ouders gewoon aan het werk blijven.

Cafés en restaurants moeten vanavond om 18.00 uur dicht, net als sportclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops.

'Houd gepaste afstand'

Minister Bruins riep alle mensen in Nederland op om 'gepaste afstand van elkaar te houden, ook bij het boodschappen doen'. Volgens de minister is dat zo'n anderhalve meter.

Volgens minister Slob is het besluit om de scholen te sluiten ingegeven door de zorgen onder ouders en docenten. Bovendien is veel onderwijspersoneel al ziek.