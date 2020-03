Burgemeester Koen Schuiling vertrouwt op veerkracht van Groningers

'Maar ik heb de veerkracht in de Groningse samenleving de afgelopen week gezien. Dit moeten we goed kunnen oplossen. Het blijft hartstikke vervelend, maar ik ga ervan uit dat iedereen het hoofd koel houdt.'

Streng maar rechtvaardig

De korte termijn waarop eet- en drinkgelegenheden te horen kregen dat hun zaak dicht moest - om 18.00 uur vanavond - is voor Schuiling reden voor een streng maar rechtvaardig beleid.

'Dicht is dicht. Maar mensen moeten wel even de tijd krijgen om zich erop in te stellen. We zetten de politie geleidelijk in vanavond. Alle horeca zullen nu langzaam tot sluiting overgaan. En mochten we nog iets open aantreffen, dan zullen we de eigenaar daarop aanspreken. Om draagvlak te houden, geven we mensen de tijd om de boel netjes te sluiten.'

Balans in maatregelen

Sinds zondagochtend was Schuiling - voorzitter van de veiligheidsregio Groningen - in overleg met de andere voorzitters van Veiligheidsregio's. De drastische maatregelen van het sluiten van scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs zijn volgens Schuiling een gevolg van de manier waarop het virus zich ontwikkelde.

'Het kabinet probeert steeds evenwicht en balans te vinden tussen omvang van het aantal ziektegevallen en de plicht van het kabinet om de samenleving draaiende te houden. Daar moeten ze een goede afweging in maken en de maatregelen in de juiste volgorde nemen.'

Grote winkels ook dicht?

Volgens Schuiling leveren de nieuwe maatregelen nog wel een aantal vragen op.

'Want hoe organiseren we de kinderopvang op een goede manier. Wat doe je met hele grote zaken waar ook veel mensen komen? Achter elke duidelijke richtlijn komen een aantal vragen tevoorschijn die je vooraf niet had kunnen bedenken. Daar hopen we komende week een antwoord op te vinden.'

De kinderopvang en veel scholen zijn al het hele weekend druk bezig met plannen maken, zegt Schuiling. 'Die zullen nu de ouders informeren hoe het vanaf morgen gaat. Ze doen voorbeeldig werk', prijst hij hen.

