Sportscholen op slot: 'Verschrikkelijk, maar mensenlevens zijn het belangrijkst'

'Dit is verschrikkelijk, maar mensenlevens zijn het belangrijkst', zegt Ron Haans. Hij is eigenaar van tien sportscholen, waarvan acht in onze provincie.

Ongeloof

Niemand ontsnapt aan de landelijke maatregelen die het kabinet zondagavond heeft afgekondigd. Horecazaken zitten op slot, in scholen wordt geen les meer gegeven en ook sportscholen moeten de komende weken dicht blijven.

Haans: 'Ik zag dit totaal niet aankomen. Veel mensen vroegen er vandaag naar, maar toen zei ik dat ik er nog gewoon van uitga dat wij niet getroffen worden.'

'Telefoon ontploft'

Ook Wouter van Dort van sportschool SportUfit, met locaties in Hoogezand en Winschoten, baalt als een stekker. 'Het is in principe wel begrijpelijk hoor, omdat wij net zoveel mensen kwijt kunnen als in horecazaken. Maar ik zou zeggen: laat maximaal vijftig mensen naar binnen.'

De landelijke maatregelen zorgen voor ergernis bij Van Dort. Dat zit hem voornamelijk in 'zijn' sporters. Van Dort: 'Het is echt verbazingwekkend hoe snel mensen mij berichtjes sturen dat zij hun geld terug willen. Ik kan hier niks aan doen! Dit wordt landelijk opgelegd. En wat is belangrijker, je geld of je gezondheid? Toon alsjeblieft een beetje begrip.'

'Onderschat het niet!'

Daar waar het nieuws Haans en Van Dort overviel, liep Erik Roelfsema uit Winschoten voor de troepen uit. Hij heeft een crossfithal in Winschoten en besloot zondagochtend al de deuren te sluiten.

'Het klinkt misschien enorm egoïstisch, maar ik wil niet ziek worden. Ik heb te veel vrienden in mijn kennissenkring met astma, ik heb nog een opa en oma en ik ben bang dat ik dan mensen die ik liefheb besmet.'

Dat hij besloot om zondagochtend al de deuren te sluiten, kwam voornamelijk door het advies dat hij van zijn ouders heeft gekregen. 'Zij zijn medisch opgeleid en onderlegd, en zeiden al tegen mij: onderschat de situatie niet. Dat blijkt nu wel.'

