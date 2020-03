UMCG-specialist: 'Met deze maatregelen kunnen we het virus remmen'

Toch duurt het volgens de specialist nog even voordat we weten of de maatregelen ook het beoogde effect hebben.

'Dat weten we pas over twee tot drie weken', zegt hij. 'Als we merken dat het aantal besmettingen toeneemt, dan moet je de maatregelen verlengen.'

Niet op bezoek bij opa en oma

Bij de zondag genomen maatregelen heeft Friedrich een aanvullende dringende oproep. 'Jonge mensen kunnen besmet zijn zonder ziek te worden, maar ze zijn wel écht een risico voor de oudere generatie. We moeten nu echt de kwetsbaren beschermen. Ga ook niet op bezoek bij je opa en oma.'

Ouders die maandag geen opvang hebben voor hun kinderen, moeten dat vooral niet proberen op te lossen door kinderen naar de grootouders te brengen, vindt Friedrich.

'Je moet het oplossen zonder de oudere generatie. Zij zijn in het bijzonder kwetsbaar en we kunnen nu niet op hen rekenen. We moeten het anders organiseren, en dat kan.'

Met familie en vrienden

Daarbij geeft de arts-microbioloog gelijk een suggestie. 'Organiseer de opvang met familie en vrienden. Laat een ouder die niet hoeft te werken oppassen op de kinderen van maximaal drie tot vier families. Dus regel het niet met de hele straat, de groep mag niet te groot worden. Wordt er iemand ziek? Dan moet je die natuurlijk gelijk apart nemen.'

Net op tijd

Volgens Friedrich heeft het kabinet dus de goede maatregel op het juiste moment genomen, maar het had volgens hem ook niet veel langer moeten duren. 'We zitten redelijk laat binnen de tijd waarin het nog zin heeft, maar er nog wel binnen. Was het later dan woensdag geweest, dan waren de maatregelen waarschijnlijk minder effectief.'

Blijft thuis

'Mensen moeten begrijpen dat het virus overgedragen kan worden omdat niemand op deze planeet immuun is. Het gaat gewoon door, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Blijf thuis, dat is de belangrijkste maatregel die vandaag is genoemd.

Ziekenhuizen beschermen

Ook legt Friedrich nog eens uit waarom het zo belangrijk is om het virus af te remmen.

'We moeten de ziekenhuizen zoveel mogelijk beschermen en dat kan niet als het virus buiten het ziekenhuis de vrije loop heeft', zegt hij. 'Onze medewerkers zijn ook burgers. Buiten het ziekenhuis besmet je twee tot drie gevallen, maar binnen het ziekenhuis tot wel dertig mensen. Dus kwetsbare patiënten en het personeel.'

