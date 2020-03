Handhaving nieuwe corona-maatregelen: Niet meteen boetes, wel een 'gesprekje'

'Het is duidelijk dat alles dicht moet, maar we hebben er alle begrip voor dat iedereen dat op zijn eigen manier doet', zegt Hans Coenraads, woordvoerder van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.

'Eigenlijk wil ik het woord boetes niet in de mond nemen. We merken dat iedereen doordrongen is van zijn verantwoordelijkheid en daar zijn we erg blij mee.'

Sluiting tegen verspreiding coronavirus

Sinds zondagavond 18.00 uur moeten eet- en drinkgelegenheden sluiten tot en met 6 april. De maatregel geldt ook voor coffeeshops, sauna's, seksclubs en sportscholen.

Minister Bruno Bruins liet zondagmiddag rond 17.30 uur weten dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de handhaving.

Eigen verantwoordelijkheid

De enkeling die de deuren mogelijk nog niet gesloten heeft, hoeft niet bang te zijn voor een boete. 'De maatregel is heel snel ingegaan', zegt Coenraads.

'De politie die op straat is ziet erop toe dat zaken gesloten zijn. Als iemand de deuren toch nog open heeft, dan houden die een gesprekje met de eigenaar', zegt Coenraads. 'Natuurlijk moet die zijn zaak daarna meteen sluiten.'

Overleg gemeenten

Verschillende gemeentes in onze provincie hadden zondagavond overleg over de nieuwe maatregelen. De gemeente Midden-Groningen heeft in een overleg besloten om zondagavond langs horeca te gaan om de ondernemers te wijzen op de nieuwe regels.

'Dat gebeurt met begrip voor de situatie', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook weten sommige gemeenten zondagavond nog niet hoe ze gaan handhaven. 'De maatregelen zijn nog heel vers', vertelt een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal. 'We moeten uitzoeken hoe we de handhaving gaan toepassen.'

Boetes

'Over de handhaving na zondagavond wordt maandag in het landelijke overleg van de voorzitters van de Veiligheidsregio's gesproken', zegt Coenraads.

'We hopen dat er in het hele land zo veel mogelijk één lijn gehanteerd in de eventuele boetes die er komen voor mensen die na vandaag openblijven.'

