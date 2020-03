Studenten geneeskunde gaan oppassen op kinderen ziekenhuispersoneel

Kinderen van ouders die in het UMCG of het Martiniziekenhuis werken, kunnen worden opgevangen in het ziekenhuis. Studenten geneeskunde gaan op de kinderen passen.

Zondag werd bekend dat de opvang open blijft voor kinderen van ouders met vitale beroepen, zoals de zorg. Dit geldt echter alleen als beide ouders in zo'n beroep werken.

Het UMCG is de grootste werkgever in de provincie Groningen. In totaal werken er ruim twaalfduizend mensen. Bij het Martiniziekenhuis werken meer dan drieduizend mensen.

Opvang regelen

Doordat de scholen dicht blijven worden veel ouders plots geconfronteerd met de gevolgen van deze maatregel en moeten ze voor opvang zorgen.

Het uitgangspunt van de ziekenhuizen blijft wel dat ouders in eerste instantie zelf opvang moeten proberen te regelen voor hun kinderen. Ze hopen bovendien dat partners van zorgpersoneel thuis kunnen werken om op de kinderen te passen.

Oppasservice

'Maar waar dat niet lukt, hebben we samen met het Martiniziekenhuis deze oppasservice geregeld', zegt een woordvoerder van het UMCG. 'We kijken ook nog of we met kinderopvang SKSG of we opvanglocaties in het ziekenhuis kunnen realiseren.'

De ziekenhuizen hopen zo het personeel dat echt nodig is om zorg te leveren te ontzien. De geneeskundestundenten kunnen op hun beurt een steentje bijdragen. Hun onderwijs ligt tenslotte ook drie weken stil.



Lees ook:

- Alles over het coronavirus