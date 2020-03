Horecaondernemers reageren begripvol, maar ook geschokt op het bericht dat hun zaak per direct drie weken op slot moet. Na de persconferentie waarin het nieuws bekend werd, is de sfeer in de binnenstad van Groningen terneergeslagen.

'Dit is heel heftig', reageert bedrijfsleider Maya Zimmerman van eetcafé Stadtlander. 'We wisten wel dat het zou komen. Het Poeleplein is hartstikke rustig, we hadden gedacht dat we tot tien uur vanavond open zouden kunnen zijn. Maar om zes uur dicht is een grote klap voor ons.'

Wel en niet onverwacht

'Dit is niet geheel onverwacht, en toch ook weer wel', laat eigenaar Koen Mulder van Grand-Café De Betere Tijden weten.

Ik kan die mensen niet zonder eten de straat op sturen Koen Mulder - Grand-Café De Betere Tijden

Mulder hoorde het nieuws tijdens de persconferentie en besloot snel zijn gasten het hoofdgerecht te serveren. 'Ik kan die mensen niet zonder eten de straat op sturen. Ik heb gezegd: we gaan dit snel afronden en dan naar huis. Het is treurig, maar verstandig. Dit is beter dan doormodderen. Je kunt nog maandenlang met halflege horecazaken doorgaan, maar ik snap dit wel.'

Koude kermis

Alwin Veenhuizen loopt even na zessen op de Grote Markt richting Poelestraat. Hij wil met een vriend wat gaan drinken, maar komt van een koude kermis thuis. 'Ik dacht dat het nog wel mee zou vallen, maar net nu ik de stad in loop, gaat alles dicht', zegt hij.

Een kleine buffer heb je wel, maar het is wel jammer, want ik heb geen inkomsten Alwin Veenhuizen - Werkzaam in de horeca

Voor Veenhuizen is de lock down van de horeca een hard gelag, want de inwoner van Groningen verdient zijn brood als werknemer van een horecazaak in Hoogezand.

'Ik hoor net van mijn baas dat we dicht gaan en dat is echt schrikken. Ik heb een fulltime baan in de horeca op nul-urenbasis. Dit hakt er zeker in. Een kleine buffer heb je wel, maar het is wel jammer, want ik heb geen inkomsten. Ik ga nu maar proberen mijn eigen bedrijfje van de grond te krijgen.'

Lange rijen voor coffeeshops

Aan het einde van de middag staan er lange rijen voor verschillende coffeeshops in de Groninger binnenstad. Na zessen is de rij bij coffeeshop De Vliegende Hollander verdwenen en staan klanten voor een gesloten deur. Medewerker Roan Wassenaar spreekt van 'vrij hectische' laatste uren.

'De rijen stonden tot aan halverwege de straat', zegt hij. 'Mensen wilden op het laatste moment toch wat halen en toen sloeg de chaos toe.' Wassenaar en zijn collega's hebben veel mensen moeten teleurstellen. 'Sommigen baalden, enkelen werden wat bozig, maar we hebben geen overdreven uitvallen van mensen gehad.'

De gedwongen sluiting snapt hij wel. 'Ik denk dat het beter is. Op deze manier isoleer je het toch zo veel mogelijk.' Wassenaar weet nog niet hoe de komende weken eruit gaan zien. 'Ik ga het nu zelf per dag bekijken. Eerst maar kijken wat morgen brengt. Het is vooral afwachten.'

Lees ook:

- Koninklijke Horeca: 'De paniek is nu wel compleet'

- Horeca-ondernemer: 'We hadden dit graag eerder willen weten'

- Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog