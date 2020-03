UMCG over besmettingen personeel: 'Prioriteit bij voorkomen verdere verspreiding'

Het UMCG doet er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus in het ziekenhuis te voorkomen. In het weekend werd duidelijk dat zes medewerkers besmet zijn met het virus.

Meerdere ziekenhuismedewerkers zijn getest omdat ze klachten vertoonden, stelt woordvoerder Janneke Kruse. 'Daar zijn zes positieve gevallen uit voort gekomen en daar moeten we maatregelen op nemen. De belangrijkste zorg is dat het virus zich niet verder verspreidt.'

Contacten in kaart

De zes UMCG-medewerkers werken op vijf verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Het is de vraag met hoeveel mensen zij contact hebben gehad tijdens de periode waarin ze besmettelijk waren.

'Daar doen we onderzoek naar. We hebben vrij goed in kaart wie wanneer met wie in contact is geweest, maar we sluiten niet uit dat er meer medewerkers bij komen. We zitten er in ieder geval bovenop.'

Maatregelen

Op de afdeling chirurgie worden de grootste maatregelen genomen. Daar wordt maandag een zondagsdienst gedraaid. Dat betekent dat alleen de medisch noodzakelijke ingrepen worden gedaan. De rest wordt uitgesteld.

Leven niet in een coconnetje

Het is het UMCG relatief lang gelukt om het personeel vrij te houden van besmettingen, aldus Kruse. 'Maar we leven natuurlijk niet in een coconnetje', zegt ze.

'Onze medewerkers leven, wonen, reizen en doen van alles. We hebben wel snel maatregelen genomen. Misschien zijn we daarom als een van de laatste provincies aan de beurt, maar het is ook hier. Dat is zorgelijk en daar nemen we maatregelen op.'

Cruciaal om ziekenhuizen te ontlasten

Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG vindt het ook cruciaal om de ziekenhuizen te ontlasten, maar dat kan volgens hem alleen als het virus buiten de ziekenhuizen ook wordt afgeremd.

'Onze medewerkers zijn ook burgers en buiten het ziekenhuis besmet je twee tot drie gevallen', zegt hij. 'Maar binnen het ziekenhuis besmet je tot wel dertig mensen. Dat zijn kwetsbare patiënten en het personeel.'

Klachten? Blijf thuis!

Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt onder het personeel, vraagt het UMCG iedereen die klachten heeft thuis te blijven. Ook als de partner van een ziekenhuismedewerker in besmet gebied is geweest en klachten vertoont, moet de ziekenhuismedewerker thuis blijven.

De vraag is wel: hoe houd je een ziekenhuis draaiende als in het ergste geval veel medewerkers thuis blijven?

'We proberen alles zo bij elkaar te brengen dat de noodzakelijke zorg doorgaat', vertelt Kruse. 'Bepaalde dingen gaan niet door, zoals de poliklinieken. De collega's daar hebben nu minder werk en kunnen helpen.'

