FC Groningen directeur Gudde: 'Morgen knopen doorhakken voor de komende drie weken'

'Morgen zitten we met de staf om te bepalen hoe we de aankomende weken gaan aanvliegen', vertelt FC Groningen directeur Wouter Gudde.

'We vroegen ons eerst nog af wat precies onder een sportclub valt, maar daarover werd door het ministerie en de KNVB snel duidelijkheid gegeven. Het stadion en de trainingsfaciliteiten zijn dicht, net als de Fanshop en de supportersbalie. De spelers hebben in ieder geval morgen vrijaf gekregen.'

Veel vragen

'Welk programma geef je de spelers mee? Wat betekent dit precies? Ga je elkaar nog zien? We hebben op dit moment zelf ook nog heel veel vragen', bekent de directeur.

'We weten nu dat we in ieder geval tot zes april niet voetballen', vervolgt Gudde. 'Nu moeten we in scenario's gaan werken omdat de situatie van dag tot dag kan veranderen. Het moge duidelijk zijn dat ook bij ons de volksgezondheid bovenaan staat. We moeten nu proberen om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.'

Honderd mensen

Bij FC Groningen werken meer dan honderd mensen verdeeld over verschillende afdelingen. 'Voor iedereen wordt het een ongewenste situatie. Ik wil het liefst werken, maar dit is iets wat ik ook nog nooit heb meegemaakt.'

'Je kijkt ook met een schuin oog naar wat er in Italië en Spanje gebeurd. Het gaat nu gewoon echt om de gezondheid van de samenleving.'

Financiële gevolgen

Door de onduidelijkheid omtrent het Corona-virus is ook voor Gudde op dit moment dus nog veel onzeker. Want kan dit bijvoorbeeld financiële gevolgen voor FC Groningen hebben? 'Het kan zeker gevolgen hebben', zegt de directeur.

'We hebben er in de horeca op dit moment al last van. Veel partijen zijn bijvoorbeeld geannuleerd. Stel dat we gaan voetballen zonder publiek dan merken we dat financieel ook. We gaan nu ook kijken wat we kunnen doen met betrekking tot werktijdverkorting, want voor sommige mensen is gewoon geen werk. Dat gebeurt natuurlijk in samenspraak met het UWV.'

Hoe nu verder?

FC Groningen zou volgens het originele programma op tien mei de laatste reguliere competitiewedstrijd spelen tegen Heracles. Het is dus nog niet duidelijk hoe het vervolg van de competitie eruit ziet. De aflopende contracten eindigen op 30 juni 2020. Dat geldt voor onder andere aanvoerder Mike te Wierik.

Gudde wil nog niet teveel vooruitlopen op het verloop van de competitie omdat hij het gewoon niet weet. Op dit moment zijn de wedstrijden tegen RKC, FC Utrecht en AZ uitgesteld. De eerstvolgende wedstrijd daarna zou op tien april tegen Heerenveen zijn. 'Ik wil niet teveel gaan speculeren en me zoveel mogelijk bij de feiten houden.'

