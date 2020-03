Vanaf dinsdag helft minder bussen, wel pendelbussen naar ziekenhuizen

Qbuzz zet vanaf dinsdag veel minder bussen in in Groningen en Drenthe. Vanaf dan rijden alle bussen volgens de dienstregeling op zaterdag.

'Dat komt erop neer dat ongeveer de helft van de bussen nog rijdt, als je het vergelijkt met normale doordeweekse dagen', zegt Michel van der Mark van Qbuzz.

Pendelbussen naar ziekenhuizen

Bovenop de zaterdagse dienstregeling komen er speciale pendelbussen naar alle ziekenhuizen in Groningen en Drenthe. 'Die bussen rijden vanaf centrale locaties, zoals P+R-plekken en hubs', zegt Van der Mark.

Hoe de pendelbussen exact gaan rijden is nog niet bekend. Qbuzz overlegt daarover maandag met vervoerkundigen en het OV-bureau Groningen Drenthe. Van der Mark hoopt dat de pendelbussen vanaf dinsdag rijden. 'Als dat niet lukt rijden ze vanaf woensdag.'

'De pendelbussen rijden voor zowel patiënten als zorgpersoneel', zegt Van der Mark. 'Immers heeft niet iedereen zelf de beschikking over een auto.'

6 april

De zaterdagdienstregeling geldt in ieder geval tot en met 6 april. Tot die datum gelden alle overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op zondagen geldt de zondagsdienstregeling: dan rijden er nog minder bussen.

Reisplanner

Van der Mark noemt het 'een uitdaging' om de reisinformatie te verwerken in reisplanners als 9292OV en de borden bij de bushaltes. 'We zetten alles op alles om de gewijzigde dienstregeling op tijd in de systemen te krijgen', zegt hij.

Achterin instappen

Afgelopen vrijdag besloten Qbuzz en Arriva om reizigers voorlopig achterin de bus te laten instappen. Dat moet chauffeurs beschermen tegen het oplopen van het coronavirus.

Een andere maatregel is dat alle buurtbussen in onze provincie rijden vanaf maandag niet meer rijden.

Arriva: later aangepaste dienstregeling

Arriva, dat in onze provincie een groot deel van het treinvervoer verzorgt, zegt waarschijnlijk vanaf woensdag of donderdag een aangepaste dienstregeling in te voeren.

'We willen ervoor zorgen dat we niet veel later beginnen met rijden, of eerder stoppen. Gedurende de hele dag moeten mensen die in de vitale beroepen werken met de trein kunnen reizen', zegt een woordvoerder.

Arriva gaat er vanuit dat er daarom over de hele dag verspreid minder treinen zullen rijden. 'Speciale buslijnen voor scholieren en studenten rijden ook niet', zegt de woordvoerder. Ze verwacht in de loop van maandag meer duidelijkheid te geven over de exacte gevolgen.

