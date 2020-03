Coronapatiënte (21) uit Stad: 'Ik durf niet bij mensen in de buurt te komen'

Op Facebook en Instagram deelt ze nu haar ervaringen.

'Misschien stel ik me aan'

Op maandagochtend 9 maart voelt Lieke zich opeens niet zo lekker. 'Ik kreeg een zweetaanval, merkte dat traplopen zwaarder was dan normaal en een verkoudheid begon. Meteen gingen bij mij de alarmbellen af', blikt ze terug.

Omdat ze vanaf 22 februari een week op wintersport in Noord-Italië is geweest, vermoedt Lieke dat ze weleens het coronavirus bij zich zou kunnen dragen.

'Ik ben direct naar mijn studentenkamer gegaan, zodat ik met niemand in contact kon komen.' Ook belde ze haar afstudeerbedrijf af. Lieke is naar eigen zeggen niet zo ziek dat ze in bed hoeft te liggen. 'Ik dacht bij mezelf: misschien stel ik me wel aan.'

De GGD op bezoek

Maar ook dinsdag voelt Lieke zich nog 'verkouden, wat kortademig en erg warm'. Ze belt haar huisarts. Die zegt dat ze haar temperatuur moet meten. Die is 38,1. Koorts dus. De huisarts verwijst haar door naar de GGD.

'Voor de zekerheid besloot de GGD dezelfde avond nog twee artsen bij mij langs te sturen voor een test. Eén van hen zei nog tegen me: we verwachten niet dat je het hebt, maar zekerheid is altijd fijn.'



Helaas was het coronavirus in zowel mijn neus als keel aangetroffen. Ik was verbaasd en schrok ontzettend Lieke te Pas - Coronaptiënte

Geen klachten, wel corona

Woensdagmiddag volgt er een telefoontje van de GGD. Een telefoontje dat ze ongetwijfeld niet meer zal vergeten.

'Helaas was het coronavirus in zowel mijn neus als keel aangetroffen. Ik was verbaasd en schrok ontzettend, omdat ik vandaag al geen klachten meer had.'

Vanaf dat moment zit Lieke in thuisisolatie. Ze licht haar familie in en met de GGD bespreekt ze alle contacten die ze in haar besmettelijke periode heeft gehad.

Aan het begin van de avond wordt bekend dat Lieke tot één van de eerste twee gevallen in Groningen behoort. Ook een 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela heeft het virus.

Ik durf nog niet bij mensen in de buurt te komen Lieke te Pas - Coronaptiënte

Opgehaald door vader

De volgende ochtend belt de GGD al vroeg. 'Gelukkig was ik nog steeds klachtenvrij.' Een dag later, vrijdag inmiddels, is dat nog steeds het geval. Van de GGD mag ze dan ook haar huis weer uit.

'Maar dit voelde erg verkeerd', blikt Lieke terug. 'Ik durf nog niet bij mensen in de buurt te komen.' Ze wordt uiteindelijk door haar vader opgehaald.

Dankbaar

Lieke wil met haar verhaal dankbaarheid uitspreken naar de mensen van de GGD. 'Ze staan dag en nacht voor je klaar, geven uitgebreid antwoord op alle vragen. Ik heb deze hulp als zeer positief ervaren.'

Oproep

Lieke is blij dat het met haar besmetting goed is afgelopen. 'Gelukkig heb ik milde klachten gehad. Het coronavirus kan dus ook rustig verlopen.'

Ze sluit wel af met een dringende oproep: 'Laten we zorgen voor de zwakkeren en ouderen in ons midden. Laten we met z'n allen levens redden. Volg het advies van het RIVM op!'

