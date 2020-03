Nieuwe asielzoekers voorlopig niet welkom in Ter Apel

'Bij vreemdelingen die Nederland nu bereiken, is niet op voorhand bekend waar zij verbleven voor hun komst naar Nederland', legt Broekers-Knol uit in de brief. En dus is het risico voor de volksgezondheid te groot, waardoor er voorlopig geen nieuwe asielzoekers welkom zijn bij de opvanglocatie.

Ook wordt contact tussen bewoners van het azc en personeel tot het minimum beperkt en worden er voorlopig geen terugkeergesprekken georganiseerd. In de afgelopen maanden zijn er ongeveer 2.000 asielzoekers per maand naar het aanmeldcentrum gekomen.

Niet rondzwerven

Volgens burgemeester Jaap Velema lijkt het er niet op dat asielzoekers voor de poort of in het centrum van Ter Apel gaan rondzwerven. 'Er is toegezegd dat de politie en COA erop zullen toezien dat mensen zich niet voor de poort van het aanmeldcentrum of in Ter Apel zullen ophouden', laat hij weten.

Bovendien zouden er minder asielzoekers naar Nederland komen: 'Het ministerie stelt dat de instroom door de bekendmaking van deze maatregel zal opdrogen', zegt Velema. Onder andere het ministerie en gemeente kijken nu of asielzoekers op een andere plek kunnen worden opgevangen.

Enige aanmeldcentrum

Asielzoekers die in Nederland komen, moeten naar Ter Apel, omdat daar het enige aanmeldcentrum is van ons land. Ze worden daar geregistreerd en geïdentificeerd, waarna ze naar de opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaan.

Burgemeester Velema pleit al enkele maanden voor een tweede aanmeldcentrum en deed dat recent opnieuw vanwege het coronavirus. Het aanmeldcentrum is volgens hem kwetsbaar, omdat Ter Apel het enige aanmeldcentrum in ons land is. 'Om de kwetsbaarheid weg te nemen is een tweede aanmeldcentrum nodig', zei hij toen.

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.

