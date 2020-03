Corona houdt Groningen in de greep: dit is er zondag allemaal gebeurd

We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Onderwijs op slot tot 6 april

Om 17:30 uur kondigden de ministers Slob en Bruins aan dat alle scholen en kinderopvanglocaties in ons land vanaf maandag dichtblijven. Ook de horeca en sportclubs gaan op slot.

De scholen en kinderopvanglocaties blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Zo kunnen die ouders gewoon aan het werk blijven. Hier vind je een lijst met de beroepen.

Groningse schoolbesturen zijn blij met de duidelijkheid die zij nu hebben. De al ingestelde maatregelen voor middelbaar en hoger onderwijs worden overigens verlengd van 31 maart tot en met minimaal 6 april.

Horeca moet snel schakelen

De horeca moest na de persconferentie snel schakelen, want al om 18:00 uur moesten alle eet- en drinkgelegenheden sluiten. Er was wat verwarring over, maar uiteindelijk blijkt dat maaltijdbezorgdiensten wel aan het werk kunnen blijven.

Er is begrip voor de maatregel, desondanks verwacht de horeca zware klappen. Koninklijke Horeca Nederland wil dan ook snel financiële steun vanuit de overheid en vraagt 5,1 miljard.

De deadline van 18:00 uur bleek overigens niet zo hard als gesteld, zo laat de Veiligheidsregio Groningen weten. Er wordt wel gecontroleerd, maar er is niet direct een boete.

Wel opmerkelijk: er ontstaan al snel lange wachtrijen voor de coffeeshops in Stad.

Sportclubs

De sportscholen en -clubs moesten ook plotseling sluiten. 'Ik zag dit totaal niet aankomen', zegt sportschooleigenaar Ron Haans daarover. 'Veel mensen vroegen er vandaag naar, maar toen zei ik dat ik er nog gewoon van uitga dat wij niet getroffen worden.'

FC Groningen heeft nu meer duidelijkheid gekregen en komt tot 6 april zeker niet in actie. Directeur Wouter Gudde gaat maandag in gesprek met de (technische) staf om te kijken hoe de aankomende weken worden aangevlogen.

Gaat het ook werken?

Die vraag stelden we aan arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. Hij noemt het een goede maatregel, maar het had volgens hem ook niet veel langer moeten duren.

Toch duurt het volgens de specialist nog even voordat we weten of de maatregelen ook het beoogde effect hebben. 'Dat weten we pas over twee tot drie weken', zegt hij. 'Als we merken dat het aantal besmettingen toeneemt, moet je de maatregelen verlengen.'

Besmetting in UMCG

Van het UMCG is het overigens ook goed te weten dat zondag bekend werd dat zes medewerkers besmet zijn geraakt.

Friedrich benadrukt daarom ook het belang van de maatregelen: 'We moeten de ziekenhuizen zoveel mogelijk beschermen en dat kan niet als het virus buiten het ziekenhuis de vrije loop heeft', zegt hij.

'Onze medewerkers zijn ook burgers. Buiten het ziekenhuis besmet je twee tot drie gevallen, maar binnen het ziekenhuis tot wel dertig mensen. Dus kwetsbare patiënten en het personeel.'

Nog meer gevolgen

In de uren na de persconferentie stromen bij RTV Noord de mailtjes, persberichten en tweets binnen met daarin de gevolgen van de maatregelen:

- Rechtbanken en gerechtshoven gaan vanaf dinsdag dicht

- Vanaf dinsdag rijdt Qbuzz met ongeveer de helft minder bussen

- TCMG zegt 1500 afspraken af door corona: voorlopig geen schade-opnames

- Huisartsen behandelen geen patiënten meer als ze geen beschermingsmiddelen hebben

En nu verder

Groningen begint nu aan een week waarin het dagelijkse leven ingrijpend veranderd is. De details van de nieuwe maatregelen zullen ook nog besproken moeten worden, zoals Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, ook al aangaf.

