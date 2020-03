Gastvrouwen en kleinere vulploegen moeten supermarkt coronavrij houden

Gastvrouwen en gastheren controleren in de noordelijke winkels van Jumbo of er klanten rondlopen die gezondheidsklachten hebben.

Het is één van de extra maatregelen waarmee de Maripaan Groep, eigenaar van meerdere Jumbo-vestigingen, het coronavirus buiten de deur wil houden.

Voorzichtig aanspreken

De gastvrouwen en gastheren lopen rond in de supermarkt en spreken klanten aan op hun gedrag of hun gezondheid, vertelt Anrico Maat namens de Maripaan Groep.

'Mocht er een consument zijn die wat ons betreft teveel hoest, zullen we die voorzichtig benaderen. We kunnen dan bijvoorbeeld zijn of haar boodschappen ophalen.'

Ook als mensen in groepjes bij elkaar gaan staan, kan er ingegrepen worden. 'Dat is natuurlijk normaal gedrag, maar we wijzen mensen er dan even op dat dit nu niet gewenst is.'

Slagader

Personeel van de winkel blijft uit voorzorg thuis als er twijfels zijn over hun gezondheid. Ook wordt er gewerkt met kleine vulploegen.

'We zijn een slagader van de voedselketen en nemen geen enkel risico met collega's. Zo waren er gisterochtend om zes uur ongeveer honderd kleinere vulploegen de winkels aan het vullen.'

'Koop alleen wat je nodig hebt''

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept iedereen op 'alleen de boodschappen te kopen die je normaal ook dagelijks koopt'. Dat zei Marc Jansen van de brancheorganisatie maandag bij WNL. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept iedereen op 'alleen de boodschappen te kopen die je normaal ook dagelijks koopt'. Dat zei Marc Jansen van de brancheorganisatie maandag bij WNL. Volgens hem zijn er maandagochtend duizenden extra vrachtwagens onderweg om supermarkten te bevoorraden. Hoewel de lege schappen anders deden vrezen, hebben de fabrikanten ruim voldoende voorraden voedsel- en hygiënische producten.

Maximaal twee per klant

In de strijd tegen het hamstergedrag van klanten, heeft Maat sinds gisteren een nieuw middel ingezet.

Voor cruciale producten is zondag een maximum aantal producten per klant ingesteld. 'Dan moet je denken aan producten als zuigelingenvoeding of paracetamol. Daar mag je er maximaal twee van meenemen. Zo proberen we de voorraad wat te sturen.'

Voldoende aanbod

Volgens Maat draait iedereen binnen het bedrijf op volle snelheid om ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod blijft. Voorlopig maakt hij zich daarover geen zorgen.

'Ik heb geen glazen bol, maar vooralsnog is de aanvoer meer dan voldoende. Er is geen enkel signaal dat dat gaat veranderen.'

