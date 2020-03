Amerikanen Lycurgus alsnog naar huis

Mitch Perinar en Collin Mahan vliegen maandag terug naar de Verenigde Staten om de gevolgen van de situatie thuis af te wachten.

Goed werkgeverschap

'Gezien de ernst van de situatie vinden staf en bestuur het vanuit goed werkgeverschap zeer belangrijk dat Mitch en Collin thuis bij eigen familie kunnen zijn om de ontwikkelingen af te wachten. In het geval dat de competitie hervat wordt is de intentie dat beide spelers terugkomen naar Groningen', zo laat de club via de eigen website weten.

Beide spelers gaven een reactie via het eigen clubkanaal.

We waren goed op weg richting de finale om het landskampioenschap, maar er zijn belangrijkere dingen dan volleybal Collin Maha, Lycurgus-Amerikaan

'Het is heel apart. We waren goed op weg richting de finale om het landskampioenschap, maar er zijn belangrijkere dingen dan volleybal. Thuis veilig zijn bij onze familie. Ik ben blij dat ik nu naar huis kan. Het is wel heel gek om nu abrupt van iedereen afscheid te moeten nemen', aldus Collin Mahan.

Het is wel dubbel

'Het is voor mij heel belangrijk om mijn ouders en zussen weer te kunnen zien. Mijn ouders en die van Collin zijn hier in januari gelukkig geweest, maar om iedereen weer om me heen te hebben is al zeven maanden geleden' zegt Mitch Perinar.

het komt nu zo snel dat het raar is om nu al afscheid te moeten nemen van iedereen die we in Groningen hebben leren kennen Mitch Perinar, Lycurgus-Amerikaan

Hij vervolgt: 'Het is wel dubbel. Ik keek erg uit om iedereen over twee maanden weer te zien, maar het komt nu zo snel dat het raar is om nu al afscheid te moeten nemen van iedereen die we in Groningen hebben leren kennen. Dat voelt zwaar, maar het is echt beter om nu terug te gaan.'

Besluit Nevobo

Het is onduidelijk of beide spelers terug zullen keren bij Lycurgus. Dat zal vooral afhangen van het besluit van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), die vandaag bijeenkomt om te praten over het vervolg van de competitie.

