'Bij de FC werken ruim 100 mensen en voor veel van hen is straks geen werk meer'

Stefan Bleeker, FC Groningen-watcher van RTV Noord, bespreekt het met Karel-Jan Buurke, Donar en Lycurgus-volger, in de Sportdiscussie in Edwin op Noord.

De basketbalcompetitie ligt stil tot begin mei, in de eredivisie wordt sowieso niet gevoetbald tot 6 april, terwijl Lycurgus tot in ieder geval 31 maart niet in actie komt.

Andere scenario's

'Lycurgus komt maandag bijeen om over eventuele scenario's te praten', weet Buurke. 'En wat betreft Donar: als die voor 2 mei geen duidelijkheid krijgen of ze daarna verder mogen van de overheid, wordt de competitie gestopt.'

Zowel Donar als Lycurgus heeft Amerikanen onder contract. 'Die gaan allemaal terug naar hun vaderland. Afhankelijk van het vervolg komen ze misschien nog terug naar Groningen, maar dat is dus nog allemaal erg onzeker.'

Bij FC Groningen is de situatie niet veel anders, vertelt Stefan Bleeker. 'De club moet het stadion en de trainingsfaciliteiten tot in ieder geval 6 april dichthouden.'

Gewoon doortrainen

Op maandag krijgen de spelers vrijaf. 'Aanvankelijk was de bedoeling dat ze gewoon zouden doortrainen en ook oefenwedstrijden zouden spelen, om zo toch ritme te kunnen behouden', zegt Bleeker. 'Maar dat lijkt nu toch te gaan veranderen.'

Bij FC Groningen komt maandag duidelijkheid over de gevolgen voor de spelers, staf en andere medewerkers FC Groningen-watcher Stefan Bleeker

De FC neemt daarover maandag een definitief besluit, weet Bleeker.

'En niet alleen over wat er met de spelers en de staf gaat gebeuren. Er werken daarnaast namelijk nog ruim honderd mensen bij de club, en voor veel van hen is straks geen werk meer. Dat geldt voor mensen die in de fanshop werken bijvoorbeeld, of de ticketing. Er is dus nog veel onduidelijk, maar daar gaat vandaag een einde aan komen.'

Of er überhaupt nog gespeeld gaat worden?, vraagt presentator Edwin Pasveer zich af.

In België hebben ze de basketbalcompetitie zo maar gestopt en Oostende uitgeroepen tot kampioen Donar en Lycurgus-watcher Karel-Jan Buurke

Buurke: 'Lastig, kijk maar naar de landen om ons heen. In zowel België als Duitsland is de volleybalcompetitie gestopt en hebben ze gezegd: er is dit jaar geen kampioen. In het Belgische basketbal hebben ze na zeventien wedstrijden gezegd: we stoppen nu en Oostende is kampioen, al gaf dat wel de nodige ophef. In het Duitse basketbal is de situatie nog onduidelijk.'

Als een nachtkaars uit

En dus is er de kans dat de competities als een nachtkaars uit gaan. 'Heel erg jammer', vindt Buurke, 'want dit is natuurlijk de mooiste tijd van het jaar, met play-offs en de apotheosen van de competities. Heel jammer, voor iedereen.'

Of de eredivisie wel gewoon wordt uitgespeeld, durft Bleeker op dit moment niet te zeggen.

'Probleem is natuurlijk dat er ook niet getraind mag worden. Dus stel dat je na 6 april weer mag voetballen, dan zit je met de fitheid van de spelers. Bovendien: stel dát het seizoen wordt afgemaakt, dan kom je op 30 juni te zitten met aflopende contracten. Dus zou één en ander voor die datum afgerond moeten zijn.'

Speculeren

Het blijft allemaal nog onduidelijk en daardoor blijft het speculeren, sluit Bleeker af. 'In een grote Engelse krant stond dat alles weleens tot september stil zou kunnen blijven liggen. We weten het gewoon nog niet.'

