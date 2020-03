Rijscholen in Groningen komende weken niet op de weg te vinden

Meerdere rijscholen in onze provincie stoppen met het geven van rijlessen in verband met het coronavirus.

Eerder werd al bekend dat het CBR alle rijexamens en toetsen heeft afgelast.

'Het is even niet anders, gezondheid gaat voor', zegt Vincent Loor van Autorijschool Loor. Alfre Fokkema van Rijschool Alfre uit Tolbert sluit zich hierbij aan: 'Ik vind het niet maatschappelijk verantwoord.'

'Nog wel lessen'

Oosterpoort Opleidingen rijdt maandag op halve kracht. 'We hebben zondag alle leerlingen en instructeurs gevraagd om thuis te blijven bij klachten. Op basis daarvan schat ik in dat de helft van het aantal lessen dat we normaal geven eruit ligt', zegt een medewerker van de rijschool.

'Er zijn op dit moment nog wel lessen aan de gang. Die hebben we overgelaten aan het oordeel van de instructeur en de leerling. Ik verwacht dat alles er uit zal gaan. Ook alle cursussen en klassen zijn geannuleerd.'

Grote gevolgen

'Dit heeft voor mij wel financiële gevolgen', zegt Loor. 'Ik ben niet iemand die zich snel ergens druk om maakt, maar het moet nu wel even. Hopelijk kunnen we snel de weg weer op.'

De gevolgen zijn ook groot voor Oosterpoort Opleidingen. 'Vandaag maken we de auto's en panden schoon, maar daar doen we geen weken over. We gaan ook werktijdverkorting aanvragen, we kunnen ons werk niet doen zo.'

'Ik ben een redelijk gezond bedrijf, dus directe zorgen heb ik niet', zegt Fokkema. 'Als dit maanden gaat duren, wordt het anders. Maar daar maak ik me nu nog niet zo druk over.'

CBR

Momenteel is het niet mogelijk om rijexamen te doen, want het CBR heeft alles gesloten. 'Het is nog onduidelijk hoe het er daarna uitziet. We weten nog niet wanneer lessen ingehaald kunnen worden', aldus de medewerker van Oosterpoort.

Alfre Fokkema: 'Ik bekijk de situatie per week en hou de berichtgeving goed in de gaten.' Hetzelfde geldt voor Vincent Loor. 'Ik kan me nu weer opladen voor de komende periode.'

Lees ook:

- Alle rijexamens en toetsen per direct afgelast

- Alles over het coronavirus