Basketbalster Cornelius keert terug uit Spanje na hectische week

Basketbalster Laura Cornelius kon zondag nog net op tijd in het vliegtuig stappen voordat de noodtoestand in Spanje werd afgekondigd. Een dag later is ze opgelucht. 'Beter hier dan in m'n uppie in Spanje.'

Cornelius speelt in Spanje voor Deportivo Zamarat in de hoogste vrouwendivisie. De competitie ligt momenteel stil en wordt zeer waarschijnlijk niet hervat.

'Het was een hele hectische week. We zouden vrijdag naar Tenerife vertrekken voor een wedstrijd, maar op donderdag kwam het bericht dat het niet doorging. De sporthallen zijn voor vijftien dagen op slot gegaan. Dus ook aanstaand weekend wordt er niet gespeeld', zegt ze.

Amerikanen in paniek

Met die wetenschap en de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen besloot Cornelius te vertrekken. 'Er kwamen dagelijks duizenden besmettingen bij. Veel mensen uit de stad waar ik woon, werken in Madrid. Daar is de toename enorm', zegt ze. Haar club zorgde voor een vliegticket. Ook haar manager achtte het verstandig om naar huis in Groningen te gaan.

Haar Amerikaanse ploeggenotes raakten lichtelijk in paniek door de aankondiging van de Amerikaanse president Trump. Hij verbood een aantal dagen geleden dat er alleen nog vanuit Europa naar de Verenigde Staten gevlogen mag worden onder strikte voorwaarden. In totaal stapten zeven ploeggenotes van Cornelius op het vliegtuig om herenigd te worden met familie en vrienden.

Hardlopen en wachten

De Groningse verwacht niet dat de competitie nog uitgespeeld gaat worden. Het team van Zamarat zou sowieso geen play-offs gaan spelen. De ploeg stond lange tijd onderaan, maar de laatste weken vond het de weg omhoog richting handhaving.

'De laatste wedstrijd is op 4 april. Over twee weken komt de bond met nieuwe mededelingen. Ik ga ervan uit dat de play-offs niet gespeeld worden. Er komt geen kampioen en er zal dan ook geen team degraderen. Het is wel gek om je eerste profseizoen op deze manier te eindigen.'

Thuis in Groningen houdt ze zich fit met hardlopen en wacht ze op wat komen gaat. Cornelius heeft inmiddels ook andere zorgen. Eind april vliegt ze naar Miami om daar te trainen bij haar vorige club. Of die vlucht doorgaat is omgeven met vraagtekens.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus