Ouderen over corona: 'Helemaal geen kwajongens op straat'

'De fysiotherapeut heeft afgebeld', zegt de 84-jarige Gé Linstra. Zij en haar 90-jarige man Ubel wonen nog zelfstandig in de stad Groningen. Gé is net hersteld van een schouderbreuk, 'nu moet ik de oefeningen zelf maar doen'. Ook het aanmeten van een polsbrace in het Martini Ziekenhuis, vanwege haar artritis, werd uitgesteld.

Voorschriften

Even verderop is Sybrand Poort ('ik ben bijna 90') aan het onkruid wieden. 'Ik laat het maar over me heenkomen', zegt de oud-dirigent en -violist. 'Ik volg de voorschriften van de deskundigen en de regering, hou afstand bij het boodschappen doen en was mijn handen vaak.'

Sybrand Poort houdt de voorschriften van deskundigen goed in de gaten



De Linstra's maken zich niet al te veel zorgen over het coronavirus. Ze komen sowieso nauwelijks hun huis uit. Vier keer per dag komt thuiszorg om meneer Linstra's ogen te druppelen; hij is door glaucoom zo goed als blind. Eten wordt gebracht door de maaltijdservice.

Geen bezoek

Ze vinden het wel jammer dat de kleinkinderen hen nu niet kunnen bezoeken. 'Onze kleindochter zou m'n haar knippen', zegt meneer Linstra, 'dat moet dan nog maar even doorgroeien.'

Ook de 83-jarige Gé Matthijsse krijgt momenteel nauwelijks bezoek. 'Mijn kleindochter komt normaal iedere zondag maar nu dus niet.

Matthijsse verveelt zich niet, ze is weduwe en doet alles zelf; boodschappen, het huishouden, de tuin. Dat laatste heeft haar wel een blessure bezorgd. 'Ik wilde nog snel het gras maaien voor er een bui kwam. De volgende morgen kon ik geen stap meer verzetten.' Maar fietsen gaat nog best.

Dagelijks mailen

Dat geldt ook voor Tiny Groenwold (87). Sinds haar man vorig jaar overleed staat ze er alleen voor, maar ze redt zich goed. Haar dochter woont in de Verenigde Staten. 'Die kan nu niet hier komen, maar gelukkig is ze eind vorig jaar nog geweest. En we mailen elke dag.'

Groenwold vindt de coronacrisis 'griezelig'. 'Vanochtend was het ook zo stil op straat, helemaal geen kwajongens, en geen auto's.'

Ze heeft weinig familie, maar drinkt iedere veertien dagen koffie met een nicht. 'Dat heb ik nu afgezegd. Je moet het niet opzoeken he?'

Ook Gé Matthijsse onderhoudt voorlopig familiecontacten via de telefoon. Verder is ze blij met de buurt-appgroep, waarin mensen elkaar oproepen om op oudere buurtbewoners te letten. 'Er kwam al een buurvrouw langs om te vragen of ik iets nodig had.'

Niet bang

Tot slot nog even naar Sybrand Poort. Leunend op z'n schoffel zegt hij niet bang te zijn voor corona: 'De oorlog, dat was veel beangstigender, we dachten dat we er allemaal aangingen. Als ik nu hier aan dood ga zou ik dat niet erg vinden, ik heb een heel mooi leven gehad.'

Lees ook:

- Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog

- Alles over het coronavirus