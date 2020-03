Handbalster Abbingh met 'ongerust gevoel' terug naar Rusland

Abbingh, die sinds donderdag terug in Nederland is, heeft maar weinig kunnen genieten van de paar dagen dat ze hier was.

Rare tijd

'Het is natuurlijk een hele rare tijd. We zijn zaterdag nog wel even naar Groningen gegaan, maar je probeert toch zo veel mogelijk binnen te blijven. Het waren niet echt heel relaxte dagen', vertelt Abbingh.

Zo kreeg ze van haar club Rostov-Don ook nog eens te horen dat ze 'zo snel mogelijk' terug moest komen naar Rusland, omdat haar programma met Oranje in Nederland niet doorgaat. In Rusland kan ze wel gewoon trainen, want daar is de situatie nog weinig veranderd in de sportwereld, ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.



Weinig aan de hand

'In Rotsov gaat het vooralsnog gewoon door. Het is wel de vraag of er binnenkort nog met publiek gespeeld mag worden, maar verder is er nog vrij weinig aan de hand. De Russische competitie (die momenteel stilligt vanwege de interlandperiode, red.) wordt hooguit naar voren gehaald, zodat we eerder klaar kunnen zijn. Eigenlijk compleet anders dan in Nederland.'

Maandagavond vertrekt ze met haar vriend richting Moskou, om vanuit daar later door te vliegen naar Rostov aan de Don.

Ik heb geen idee wat ik aan ga treffen. Misschien moet ik eerst wel twee weken in quarantaine Lois Abbingh, handbalster

'Alle vluchten mogen nu alleen nog maar via Moskou Rusland binnenkomen. Er is in elk geval extra controle op Moskou. Waarschijnlijk meten ze er bijvoorbeeld je temperatuur op.'

Niet gerust

'Maar verder heb ik geen idee wat ik aan ga treffen. Misschien moet ik eerst wel twee weken in quarantaine. Ik ga niet helemaal met een gerust gevoel weg. Het liefst ben je toch in de buurt van je familie in zulke tijden', besluit Abbingh.

De Russische competitie eindigt normaal gesproken eind mei. Daarna moet Abbingh zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio, die eind juli van start gaat.

