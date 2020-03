ZINN wil bezoekers zoveel mogelijk buiten de deur houden

Aangescherpte maatregelen moeten het coronavirus uit de buurt van kwetsbare ouderen in de zorginstelling ZINN houden. 'Op dit moment hebben we het virus nog niet binnen en dat willen we graag zo houden', zegt medewerker Carin Koster.

Bezoek blijft dus zoveel mogelijk buiten de deur. Volgens Koster reageren de bewoners en hun familieleden begripvol. 'Er zit wel een stukje emotie. Maar als je het er met elkaar goed over hebt, begrijpen ze het wel.'

Haren

Koster werkt in De Cirkel op het terrein van ZINN locatie De Dilgt in Haren op de gesloten afdeling met bewoners met dementie. 'Zij krijgen er niet veel van mee. Dat is maar goed ook. We verzorgen ze net als anders.'

Andere ouderen in de zorginstelling volgen het nieuws wel. 'Die kijken ook tv en luisteren naar radio. Wij gaan met iedereen in gesprek', vertelt Koster. 'Het is aan ons om het uit te leggen. De angst overheerst niet.'

Maatwerk

Bewoners worden gevraagd zoveel mogelijk binnen de deuren van de zorginstelling te blijven. Wel mogen ze vrij door het pand lopen. Het restaurant is gesloten, maar de winkel blijft geopend. 'We maken het binnen de locaties gezellig met de mensen die er zijn; medewerkers en bewoners', zegt Koster. 'Paniekvoetbal heeft geen zin.'

Hoe lang de situatie duurt, is onduidelijk. Voor bezoek van bewoners met terminale zorg is er een andere bezoekregeling. 'Dat is maatwerk', aldus Koster. 'Dan maken we afspraken. Maar gelukkig is dit nog niet aan de orde in De Cirkel.'

'We leven in het nu', zegt Koster. 'Elke dag worden maatregelen weer bekeken en passen we onze werkwijze aan. We moeten er gewoon het beste van maken.'

