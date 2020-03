Politie verricht alleen aanhoudingen die niet kunnen wachten

De politie Noord-Nederland bekijkt per aanhouding of die kan wachten of niet. Dat hangt vooral af van de aard van het misdrijf en of een verdachte klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus.

Dat meldt een woordvoerder. Bij een aanhouding is het niet te vermijden dat politiemensen dicht bij verdachten komen, van wie ze niet weten of ze iets onder de leden hebben. Ook komt het voor dat aangehouden personen spugen naar politieagenten.

Per geval bekeken

'We bekijken echt per geval of iemand nu aangehouden moet worden. Als het gaat om een misdrijf dat grote impact heeft op de samenleving, zoals inbraken, dan houden we wel aan.'

Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld een winkeldief, van wie de politie weet wie het is, later op een bezoekje van een agent kan rekenen.

Rustiger op straat

Het feit dat het rustiger is op straat, vertaalt zich volgens de politie ook naar een afname van incidenten. Er is niet minder blauw op straat, de politie werkt niet in afgeslankte vorm. Wel werken politiemensen die kunnen thuis. Over wie dat zijn, doet de politie geen uitspraken.

Mochten er meer maatregelen komen om het virus in te dammen, dan heeft de politie nog wel wat vet op de botten. 'We hebben meer 'blauw' dan we nu in de basisteams hebben. Er zijn dus mogelijkheden om ons aan te passen op een nieuwe situatie. We hebben niet meer ziekteverzuim dan normaal', zegt de woordvoerder.

