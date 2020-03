Restauratie perronkappen Hoofdstation Groningen gaat van start

Dinsdag worden steigers geplaatst om de kappen te verwijderen. Er komen tijdelijke kappen voor in de plaats, waar reizigers onder kunnen schuilen.

120 jaar oud

De perronkappen zijn tussen 1894 en 1896 gebouwd en dus ruim 120 jaar oud. 'De kappen zijn door weersinvloeden aangetast, en voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving', zegt ProRail.

Richtlijnen RIVM

'We nemen de voorschriften van het RIVM in acht', zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas over de restauratie die plaatsvindt tijdens de crisis rond het coronavirus. 'Medewerkers houden afstand van elkaar en nemen maatregelen op het gebied van hygiëne in acht.'

'De aannemer kan op dit moment voldoende mensen inzetten om het werk te beginnen. Dat is belangrijk, want alles rond de verbouwing van het Hoofdstation hangt met elkaar samen. Door dit werk te doen kan het project in de komende maanden als geheel zoveel mogelijk doorgaan.'

Slag om de arm

Toch houdt woordvoerder Aldert Baas van ProRail een slag om de arm. 'We gaan het doen, maar wie weet komen er nog andere maatregelen. En het kan zijn dat ziekte van medewerkers een rol gaat spelen. In dat geval handelen we naar bevind van zaken.'

Tot begin juni

De werkzaamheden aan de perronkappen duren volgens planning tot begin juni. De kappen worden in Veghel (Noord-Brabant) gerestaureerd.

In 2022, als het verbouwde hoofdstation heropend is, worden ze teruggeplaatst.

