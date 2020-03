Opvang van kinderen door basisscholen blijft vooralsnog beperkt

Ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren, zoals de zorg en hulpverlening, hebben recht op opvang van hun kind. Als één van hen in zo'n sector werkzaam is, moeten ze eerst proberen om zelf opvang te regelen. Als dit niet lukt, kunnen ook zij met hun kind op school of kinderopvang terecht.

Aantal kinderen opgevangen

Scholengroep Opron (scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) heeft maandag 68 leerlingen opgevangen, op een totaal van 2600 kinderen. Bestuursvoorzitter Marieke Andreae: 'Die worden opgevangen op hun eigen school'.

Bij Openbaar Onderwijs Groningen vangen de achttien scholen elk nul tot tien kinderen op.

Bij Primenius met 34 scholen in Groningen en Drenthe gaat het om veertig kinderen. De scholen zijn nog bezig om te bekijken of dit aantal de komende dagen zo blijft.

Bij Marenland (21 scholen) zijn niet meer dan tweeëndertig kinderen opgevangen op deze eerste dag van de landelijke schoolsluiting. Marenland heeft 2409 kinderen in totaal. Bestuursvoorzitter Geert Bijleveld: 'We hebben nog geen zicht op de andere dagen.'

De christelijke basisscholen in de stad Groningen (VCOG) hebben zo'n tien kinderen per school moeten opvangen.

Kinderopvangorganisatie SKSG heeft ongeveer tien procent van de 3800 kinderen, die normaal gesproken op maandag komen, opgevangen. Een precies beeld is lastig, omdat het ouderportaal overbelast was. De kinderen worden voorlopig op hun eigen locaties opgevangen.

Verwarring

Enkele schoolbesturen geven aan dat er voor de opvang later deze week een besluit van de Veiligheidsregio Groningen komt. Die zou bepalen waar de opvang vanaf dan moet plaatsvinden. Woordvoerder Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio ontkracht dit. 'Dit besluit is niet bij ons belegd.' Volgens hem is het echt aan de branche zelf.

Thuisonderwijs

Scholen in onze provincie zijn verder bezig om een vorm van thuisonderwijs op te zetten voor leerlingen. In Uithuizen bijvoorbeeld zijn leerkrachten van CBS Willem Alexander en CBS De Rank uit Warffum daarvoor bij elkaar gekomen. Ze willen via een videoverbinding kinderen twee uren per dag les geven.

We willen de kinderen graag van lessen blijven voorzien, zodat ze geen achterstand oplopen. We hebben de middelen om op afstand les te geven', zegt Mathilde Liefers. 'Het is wel heel gek om in een leeg lokaal te staan, onwerkelijk.'



Voor de jongste kinderen, zoals de kleuters, wordt ook iets geregeld. 'Dan kunnen de leerkrachten toch even met ze praten en vragen hoe het gaat', zegt Liefers.



De Opron-scholen laten de manier van thuisonderwijs afhangen van de groep leerlingen en het onderwijsconcept. Bestuursvoorzitter Marieke Andreae: 'Sommigen maken wekelijkse pakketten die afgehaald en weer ingeleverd kunnen worden. Andere scholen werken volledig digitaal.'

Lees ook:

- Studenten geneeskunde gaan oppassen op kinderen ziekenhuispersoneel

- Kun je terecht bij de kinderopvang? Dit zijn de 'vitale beroepen'

- Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog