Martini Ziekenhuis plaatst tijdelijke opvang voor coronaverdenkingen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat speciale 'units' voor de ingang van de spoedeisende hulp plaatsen. Zo wil het ziekenhuis voorkomen dat patiënten die met spoed moeten worden behandeld het coronavirus het ziekenhuis in brengen.

Voor de ingang van de spoedeisende hulp staan waarschijnlijk vanaf woensdag twee speciale units. In een van de tijdelijke gebouwtjes wordt iedereen die naar de spoedpost komt opgevangen. In de tweede worden patiënten waarbij een coronaverdenking is gescheiden van andere patiënten.

Geen besmette gevallen

'Dat gebeurt op dit moment nog binnen op de spoedeisende hulp', zegt woordvoerder Dana Kragten. 'Die procedure doen we straks buiten het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat er geen besmette gevallen het ziekenhuis in komen zonder dat we maatregelen treffen.'

Hoewel de plannen voor de 'triagetent' nog worden uitgewerkt, verzekert het ziekenhuis dat patiënten gewoon worden opgenomen.

'Patiënten die op de spoedpost komen moeten we natuurlijk behandelen. Maar we kunnen ons nu voorbereiden. Personeel kan beschermende kleding aantrekken en de patiënt wordt in isolatie behandeld.'

Aantal ingangen gesloten

Daarnaast sluit het Martini Ziekenhuis een aantal ingangen tot het gebouw. 'We willen dat mensen binnenkomen via de hoofdingang zodat we weten wie er binnenkomt', zegt Kragten.

Daarmee wordt het voor het ziekenhuis ook makkelijk om te controleren of bezoekers zich aan de regels houden. 'We spreken mensen bewust aan met vragen: 'Waarom ben je hier precies?' en 'Heb je de regels gezien?'

Ook in UMCG

Ook in het UMCG wordt nagedacht over mogelijkheden om patiënten voor opname te controleren op het coronavirus. Daarover komt later deze week meer duidelijkheid. In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zijn ze al een stap verder: daar wordt bij alle bezoekers en patiënten de temperatuur gemeten voordat ze het ziekenhuis in komen.

