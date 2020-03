Ruim tweehonderd uitzendkrachten Qbuzz op straat door coronavirus

Ruim tweehonderd uitzendkrachten van busvervoerder Qbuzz staan voorlopig op straat. Reden is dat de vervoerder minder bussen inzet in verband met de bestrijding van het coronavirus.

'Het is ontzettend triest dat we deze stap moeten nemen. Maar dit is een maatregel die we moeten nemen', schrijft het bedrijf, dat in Groningen en Drenthe actief is.

Mogelijk meer rituitval

In een brief die in handen is van RTV Noord sluit Qbuzz niet uit dat er in de nabije toekomst meer ritten uitvallen dan nu bekend is.

Zondagavond kondigde het bedrijf al aan vanaf dinsdag volgens de zaterdagdienstregeling te gaan rijden. Daardoor rijden er bijna 50% minder bussen dan normaal.

'Logischerwijs zijn er daardoor minder chauffeurs nodig. Daarom zetten we tot 6 april geen uitzendkrachten in', schrijft de vervoerder.

Ingrijpende maatregel

Het managementteam van Qbuzz spreekt van een 'ingrijpende maatregel'. Algemeen directeur Gerrit Spijksma geeft aan dat Qbuzz financieel hard wordt getroffen. 'De helft van onze opbrengsten komt van reizigers.'

Werktijdverkorting voor alle chauffeurs

Qbuzz heeft voor alle medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf werktijdverkorting aangevraagd.

'Dat houdt in dat, indien er voor chauffeurs geen werk is, Qbuzz maximaal 70% van het salaris ontvangt voor de uren die de chauffeur niet heeft kunnen werken', schrijft het bedrijf.

Alle chauffeurs blijven wel in dienst: er volgen geen gedwongen ontslagen. 'We gaan als sector met de bonden in gesprek om te bepalen hoe we zo veel mogelijk kunnen voorkomen dat chauffeurs door de maatregelen in de portemonnee worden geraakt.'

