FC Groningen niet in acute financiële problemen door coronacrisis

'We hebben geen acute liquiditeitsproblemen', vertelt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. 'We hebben wel voor alle werknemers werktijdverkorting aangevraagd.'

Het was een hectische dag voor de algemeen directeur van FC Groningen. Na overleg met de voltallige directie, personeelszaken en de veiligheidsafdeling is besloten om alle medewerkers in ieder geval tot 6 april thuis te laten werken. Tevens is er voor ieder personeelslid, dus ook de spelers, werktijdverkorting bij het UWV aangevraagd.

'Uiteindelijk komt het erop neer dat iedereen minder werk heeft', zegt Gudde. 'Net als alle andere voetbalclubs zijn we erop ingericht om evenementen te organiseren. Dat geldt voor eigenlijk iedereen in onze organisatie. Van de voetballers tot aan de horeca. We hebben het nog niet officieel ingediend, want door de drukte lag de site eruit, maar dat zal morgen gebeuren.'

Grasveld

De spelers van FC Groningen hebben allen een individueel programma meegekregen en blijven in hun woningen in Groningen. Buitenlandse spelers mogen ook niet terug naar 'huis'. 'Iedereen blijft in de omgeving van Groningen. Sommige landen gooien de grenzen dicht en in sommige landen moeten mensen in quarantaine. Vandaar dat iedereen in Groningen blijft.'

Alleen de geblesseerde of niet wedstrijdfitte spelers zijn de komende tijd welkom op het trainingscomplex Corpus den Hoorn. Dan gaat het bij FC Groningen onder andere om Django Warmerdam en Gabriel Gudmundsson. 'Dat zijn regels die we hebben meegekregen. We mogen geblesseerde spelers individueel behandelen op de club.'

Groundsman Jan van de Velde is de komende tijd wel op de club, zodat het grasveld van de Groene Kathedraal en de trainingsvelden goed verzorgd kunnen worden. 'Voor de rest zit iedereen thuis', verzekert Gudde.

Transfers

Op dit moment komt de Trots van het Noorden niet in acute financiële problemen doordat er geen geld binnenkomt. De club loopt bijna alle inkomsten mis doordat er niet gevoetbald wordt. 'We hebben dit jaar natuurlijk behoorlijke zaken op de transfermarkt gedaan', aldus Gudde. FC Groningen verkocht het afgelopen jaar onder andere Ritsu Doan, Kaj Sierhuis en Samir Memisevic voor enkele miljoenen aan verschillende clubs. 'Ik ga ervan uit dat we dit seizoen nog wel gaan voetballen, ervan uitgaande dat het virus onder controle komt. Het is niet zo dat we over twee weken de salarissen niet meer kunnen betalen. Dat ziet er eerlijk gezegd, mede door die transfers, gewoon goed uit', legt de directeur uit.

Vervolg competitie

Gudde durft nog geen scenario te schetsen over het vervolg van de competitie. 'Morgen is er een overleg tussen de UEFA en alle bonden. Ik ga ervanuit dat er dan scenario's geschetst gaan worden, maar dat is op dit moment nog speculeren.'

Met het oog op komende zomer wil FC Groningen ook de transfermarkt op om de selectie te versterken. Toch is de vraag hoe dat, met de economische omstandigheden vorm gaat krijgen. 'We hebben afgelopen winter bepaalde keuzes voor de langere termijn gemaakt (transfers Sierhuis en Memisevic red.), met de bedoeling dat we met een potje de markt op konden gaan. Dat komt op dit moment niet in acuut gevaar, maar ik verwacht dat de hele economie op elkaar gaat wachten. Dat zijn situaties die we ook als voetbalclub in de gaten moeten houden. Je moet een club soms als een ondernemer runnen. Dan kijk je naar de kansen, maar ook zeker naar de bedreigingen.'

Overleggen

Zelf blijft Gudde vanaf dit moment ook thuis. 'Dat is iets waar ik niet naar uitkijk', geeft Gudde toe. 'Ik ben er toch achter gekomen dat ik weinig hobby's heb. Voetbal, eten en drinken. Maar dat kan allemaal niet meer', lacht de directeur.

Wel kan hij nog overleggen met technisch directeur Mark-Jan Fledderus die een paar huizen verderop woont. 'Dat is een kwestie van de ramen open doen en hard gillen', besluit Gudde met een knipoog.

Lees ook:

- 'Bij de FC werken ruim 100 mensen en voor veel van hen is straks geen werk meer'

- Volg hier het liveblog

- Lees alles over het coronavirus