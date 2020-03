Jordy Kuiper net op tijd weg uit Spanje: 'Absurd, niet meer te doen'

'Het was waarschijnlijk een van de laatste vluchten die er was naar Nederland. Spanje was echt niet meer te doen. Alles op lockdown, politie en militairen op straat. Je mag daar alleen naar buiten als je eten of medische hulp nodig hebt, echt absurd', vertelt Kuiper.

Negende

De 24-jarige Groninger speelt sinds dit seizoen voor Cáceres in de Spaanse regio Extremadura. Momenteel bezet zijn ploeg de negende plek in de LEB Oro, het tweede niveau van Spanje, met slechts twee punten achterstand op de nummer drie en nog tien duels te gaan. Inmiddels staat ook daar de competitie logischerwijs stil.

'Kon niet langer wachten'

'Minstens de komende drie speelrondes, maar de bond heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven over het vervolg. Ik kon daar niet langer op wachten, dus ik heb zelf de knoop doorgehakt en ben in goed overleg met de club vertrokken. Mocht de competitie weer beginnen, dan ben ik weer fit en beschikbaar.'

'Madrid ground zero'

Kuiper moest vervolgens wel een uitzonderlijke reis afleggen om thuis te komen. 'Vliegen vanaf Madrid was echt geen optie, omdat het ground zero was, veel te gevaarlijk, ben ik afgelopen nacht met de bus om 2.00 uur naar Lissabon gereden en vanaf daar naar Eindhoven gevlogen.'

'Met de hakken over de sloot'

Een uur nadat hij geland was in Nederland, kreeg hij een bericht vanuit Spanje dat de grens met Portugal gesloten was: 'Bizar! Met de hakken over de sloot'

'Ging zo lekker'

De komende tijd verblijft Kuiper bij zijn ouders in Groningen. 'Ik blijf trainen. Basketbaltechnisch zal het lastig worden om veel te doen, maar fysiek kan ik in elk geval blijven trainen. Erg jammer dat het zo loopt, want het ging juist zo lekker. Ik zou het seizoen graag afmaken', besluit Kuiper.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus