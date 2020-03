Lopend Vuur: De woorden van premier Rutte geven vertrouwen

De maatregelen die het kabinet nu neemt tegen het coronavirus zijn ongekend voor een land in vredestijd, zei Rutte. De premier legde drie scenario's uit die Nederland kan volgen. Daarbij kiest het kabinet ervoor om het virus 'maximaal te controleren'. Dat betekent dat wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken en uit te smeren over een langere periode.

Ook sprak de premier zijn waardering uit voor alle mensen die het land draaiende houden, en beloofde hij dat het kabinet de bedrijven gaat steunen die in moeilijkheden raakten. Hij bood aan de nabestaanden en aan degenen die lijden onder longvirus zijn medeleven aan. 'Je vraagt je af: gebeurt dit echt!', zei hij.

Hij benadrukte dat bij het treffen van maatregelen wordt vastgehouden aan de kennis van de deskundigen. 'Hun adviezen zijn vanaf het begin leidend', aldus Rutte.

Na afloop waren de kritieken op de toespraak over het algemeen positief. In DWDD werd Rutte een staatsman genoemd die het land vertrouwen geeft. Het ging even niet om links of rechts of om partijpolitiek, maar om een gezamenlijk probleem dat aangepakt moet worden.

Hoe keek jij naar de toespraak?

Ons Lopend Vuur:



Thuis

'Ik blijf zoveel mogelijk thuis' was maandag ons Lopend Vuur. Van de 8.907 stemmers was 86 procent het daarmee eens, 14 procent oneens.