Het verhaal achter het Kropswolde-boek van Rutte: 'Zijn opa woonde daar'

Wim Rozema uit Hoogezand kreeg maandagavond na de tv-toespraak van Mark Rutte meerdere telefoontjes. Of hem wel was opgevallen welk boek er rechtsachter de premier stond.

Want de oplettende kijker kon zien dat daar een wit boek stond met op de kaft: Kropswolde Wolfsbarge. Een boek over twee eeuwen geschiedenis van de bewoners en hun huizen in die streek, uitgegeven door Rozema. 'Heel verrassend. En heel apart', noemt hij het.

De opa van Rutte

Het boek verscheen in 2014. 'Een lijvig werk, van 330 pagina's in groot formaat', zegt Rozema. Hij stuurde Rutte een exemplaar, omdat zijn voorouders er woonden. 'Zijn grootvader van moeders zijde, Klaas Dilling, is in 1881 in Kropswolde geboren. Die was daar inspecteur van de Heidemij en boerde daar wat.'

Bedankje

Rutte stuurde een bedankje nadat hij het boek had gekregen. 'Dan denk je: dat is een stukje beleefdheid. Maar als je nu het plaatje goed bekijkt, zie je dat Rutte het volk toespreekt vanuit een heel intieme sfeer', vertelt Rozema.

'Links achter hem stond het portret van Thorbecke, zijn leermeester. En rechts dus het boek met daarin de geschiedenis van zijn grootvader. En zo iemand heeft natuurlijk vaak grote invloed op een kleinkind. Hij zit daar in een vertrouwde omgeving, zo zie ik het.'

'Het is niet niks'

Rozema heeft waardering voor het optreden van de minister-president.

'Het is natuurlijk niet niks om de boodschap die hij gisteravond had aan het volk te geven. Want we zitten behoorlijk in de zorgen. Hij heeft duidelijk uitgelegd wat er aan de hand is en wat de scenario's zijn. En wat ons eventueel nog te wachten staat, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar hiermee.'

'Ik geef wel eens vaker boeken uit. Ik hoop dat als die ook in beeld komen, het dan onder wat prettiger omstandigheden is.'

