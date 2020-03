Burgemeester Westerwolde: 'Noodonderdak niet in Ter Apel'

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde wil niet dat er een zogenaamd 'noodonderdak' in Ter Apel komt. Zo'n noodonderdak is bedoeld om asielzoekers die nu nog naar Nederland komen gescheiden van de reguliere opvang onder te brengen.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel laat vanwege de coronacrisis geen nieuwe asielzoekers meer toe. Het is het enige aanmeldcentrum in ons land. Volgens burgemeester Velema heeft Ter Apel daarmee al een zware taak, waar geen noodonderdak meer bij kan: 'Er zitten al ongeveer 1900 asielzoekers in de opvang.'

'Wel zo humaan'

De burgemeester verwacht dat het noodonderdak vandaag ergens anders in Nederland wordt gerealiseerd. Asielzoekers die zich gisteren hebben aangemeld mochten de nacht doorbrengen in de opvang van Ter Apel. 'Dat is wel zo humaan', zegt de burgemeester.

Hoe het noodonderdak er uit gaat zien is nog niet bekend. Het ministerie liet gisteren weten dat het paviljoens, tenten of bestaande gebouwen kunnen zijn. Ook waar het noodonderdak komt is nog niet duidelijk.

