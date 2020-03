Deze kapper in Haren blijft open: 'Klanten worden apart gezet'

De zaak van kapper Annett Philipp in Haren blijft voorlopig open (Foto: Google Street View)

Het zijn bijzondere tijden voor kapper Annett Philipp uit Haren. Ondanks de uitbraak van het coronavirus besluit ze haar zaak aan de Brinkhorst voorlopig open te houden. Ze neemt daarbij verschillende voorzorgsmaatregelen in acht.

'We werken normaal gesproken met zijn zessen, nu doen we dat met zijn tweeën. Gelukkig heb ik een grote zaak, dus kunnen we afstand nemen van elkaar.'

Voorzorgsmaatregelen

De kapper wil voorkomen dat in haar winkel wachtrijen ontstaan. Klanten die binnenkomen worden direct gevraagd op afstand van elkaar te gaan staan of zitten.

De schorten die klanten dragen tijdens het knippen worden na afloop direct in de was gedaan. 'Ook gebruiken we heel veel desinfecteermiddel', zegt Philipp.

Zo min mogelijk praten

Iedereen in Nederland wordt gevraagd anderhalve meter afstand van elkaar te houden, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor kappers is het bewaren van die afstand ondoenlijk.

Annett Philipp in haar zaak in Haren.



'Wij proberen gewoon zo min mogelijk te praten. We vragen even kort wat de klant wil en gaan daarna gewoon aan de slag. En mensen met griepverschijnselen laten we niet toe.'

Klanten willen uit angst voor sluiting hun afspraak naar voren laten verplaatsen Annett Philipp - kapper in Haren

Telefoon roodgloeiend

De eigenaar van kappersketen Kapsoones besloot maandag de deuren van drie winkels in de stad Groningen te sluiten. Daar kwamen veel afzeggingen binnen vanwege het coronavirus. De kapper in Haren merkt juist het tegenovergestelde.

'Mijn klanten zijn juist bang dat ik binnenkort dichtga. Ze bellen allemaal om hun afspraak naar voren te laten verplaatsen. Wij staan gewoon helemaal vol vandaag.'

Philipp heeft enkele afzeggingen binnengekregen van klanten die zich niet fit voelen. 'Die zijn dan snotterig of grieperig en bellen zelf af.'

