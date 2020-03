CdK Paas over coronacrisis: 'Noaberschap zit in onze traditie'

'Het is onwezenlijk stil op straat geworden', laat Paas weten. 'De ochtendspits is verdwenen. Veel mensen houden zich onberispelijk aan de instructies om thuis te blijven en van daaruit te doen wat mogelijk is.'

Zorgen

De commissaris van de Koning ziet ook dat de regering maatregelen belooft, maar dat de zorgen bij vele Nederlanders niet verdwenen zijn.

'Ook in Groningen maken veel mensen zich zorgen over hun werk', gaat Paas verder. 'Omdat hun bedrijf rechtstreeks wordt getroffen door de maatregelen die zijn genomen. Of omdat ze afhankelijk zijn van opdrachten die meteen zijn opgedroogd toen de maatregelen werden genomen. Of omdat ze te horen hebben gekregen dat de afhandeling van hun aardbevingsschade voor onbepaalde tijd is uitgesteld.'

Vertrouwen

Paas heeft vertrouwen in premier Mark Rutte, het kabinet, het RIVM, de zorg en de manier hoe de coronacrisis wordt bestreden.

'Wat ik indrukwekkend vond aan de toespraak van de minister-president is hoe hij laat zien dat crisisbestrijding maatwerk is. En dat je met de beste wetenschappelijke inzichten elke dag opnieuw onzekere keuzes moet maken. Het is makkelijk om daarop kritiek te hebben. Maar ik heb groot vertrouwen in de mensen die deze crisis moeten bestrijden. Dat geldt voor de deskundigen op nationaal niveau, maar zeker ook voor het werk van onze Groningse Veiligheidsregio onder leiding van burgemeester Koen Schuiling. Dag in dag uit werken professionals nuchter en slagvaardig aan maatregelen om het besmettingsgevaar te verkleinen. Ik heb groot respect voor de vele mensen die het land in deze tijd draaiende houden. En in het bijzonder de mensen die zorg verlenen in moeilijke omstandigheden.'

Ter harte nemen

In zijn slotalinea vraagt Paas de boodschap van de premier ter harte te nemen, en ook te letten op elkaar.

'Belangrijk is dit: nog voor de premier het vroeg, waren veel mensen al begonnen een beetje op elkaar te letten. Op hun buren. Op mensen in hun dorp of straat die wel een beetje hulp kunnen gebruiken. 'Noaberschap' zit in onze traditie. En daar kunnen we nu uit putten. We kunnen in de komende tijd veel voor elkaar betekenen. De crisis bestrijden we samen. En ik zie gelukkig om me heen dat veel Groningers dat uit zichzelf begrijpen.'

