Leerlingen- en wmo-vervoer ligt vrijwel stil

'Gisteren hebben we twee kinderen vervoerd en vandaag vier.'

Vervoer ligt stil

Taxi Nuis in Nuis brengt normaal gesproken elke dag zo'n driehonderdvijftig kinderen uit het Westerkwartier naar scholen voor speciaal onderwijs in Groningen, Roden en Drachten. Dat ligt nu helemaal stil.

'Van de honderdvijftig chauffeurs zit negentig procent thuis. Alleen op de centrale, op kantoor en in onze garage werken nog wat mensen', schetst Dalstra hoe het er nu aan toegaat.

'Normaal is het een drukte van belang, maar nu is het hier heel stil. We werken de administratie bij, repareren wat deukjes in auto's en we hebben alle wagens nog eens extra schoongemaakt en gewassen. Ze staan er tiptop bij, maar op een gegeven moment zijn er geen klussen meer te bedenken.'

Urgentie

Naast het leerlingenvervoer verzorgt Taxi Nuis ook het wmo-vervoer en ziekenvervoer. Ook dat ligt nagenoeg stil. Dalstra: 'We doen alleen nog urgent ziekenvervoer. Dan gaat het om mensen die we naar het ziekenhuis moeten brengen voor dialyse of voor bestraling.'

Ook het normale taxivervoer dat Taxi Nuis doet, ligt vrijwel plat. 'Er is nauwelijks vraag naar vervoer. Mensen blijven thuis en dat merken we', zegt Dalstra. 'We proberen er het beste van te maken en we improviseren. Hoe dit afloopt weet niemand.'

