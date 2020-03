Tot 15 mei nog maar één veerboot per dag van Eemshaven naar Borkum

Het horecapersoneel is naar huis, tijdelijke krachten worden niet meer ingehuurd en de veerboot tussen Eemshaven en Borkum vaart nog maar één keer per dag.

Het coronavirus treft de Borkumlijn van rederij AG Ems in het hart na het toeristenverbod voor alle Duitse eilanden.

'We hebben alleen nog de Ost-Friesland, ons grootste schip in de vaart', vertelt directeur Rolf Bouwman. 'Daar vervoeren we nog zo'n veertig à vijftig man mee. Dat zijn wat eilandbewoners, werknemers en wat bevoorrading.'

Duidelijkheid

Vanaf Borkum vaart de boot om 11.40 uur, terug vanuit de Eemshaven nog om 15.00 uur.

'Dat geldt tot 15 mei. Ook voor Hemelvaart en Pasen. Laten we eerlijk zijn, dit is nog lang niet afgelopen en we scheppen zo duidelijkheid richting personeel.'

'Trieste constatering'

De maatregelen hebben natuurlijk consequenties voor het personeel. 'We zitten nog met acht man op kantoor om de dagelijkse beslommeringen bij te houden. We hebben onze horeca dicht moeten doen en de seizoenskrachten nemen we niet aan. Een trieste constatering.'

Als de Duitse overheid besluit om de grens met Nederland te sluiten - en dat hangt boven de markt - kan er vanuit de Eemshaven helemaal niet meer worden gevaren.

'Dan moeten we kijken hoe we de mensen toch naar de Eemshaven krijgen en dat zal dan via Emden moeten. En wat er dan verder gebeurt, dat is koffiedik kijken'.

Terug naar het vasteland

Inmiddels is al een groot aantal toeristen van Borkum weer naar het vasteland. 'De rest brengen we gereguleerd terug. Het is niet zo dat ze nu ook meteen weg moeten', aldus Bouwman.

